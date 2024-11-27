Сбивать воздушные цели, разогнанные до гиперзвуковых скоростей банками огурцов, как это делают на Украине, в странах НАТО не умеют.

Гиперзвуковые боеприпасы армии РФ для западных систем ПВО слишком крепкий орешек. Всё из-за высокоскоростных характеристик и слишком сложной траектории полёта перед поражением наземной цели. О том, что для НАТО было бы слишком опрометчиво считать, что отечественные ракеты, летающие с гиперзвуковыми скоростями, достаточно простая цель для успешного перехвата, рассказывается в свежей публикации журнала Army Recognition.

Как указывается в статье, баллистические снаряды, разгоняемые до гиперзвуковых скоростей, перемещаются в воздушных массах со скоростями выше 5 Махов, довольно активно маневрируя в полёте. Так актуальные версии западных ПВО, таких как THAAD и Aegis, видят российские ракеты с гиперзвуком, но как их перехватить имеющимися средствами, операторы таких систем не знают.









Поэтому лишь одно обнаружение летящего ракетного болида не гарантирует успешного перехвата, резюмировали в AR.

Вместе с тем у ВС РФ гиперзвуковых ракет явно больше чем одна модель. Начиная от аэробаллистических «Кинжалов» и морских «Цирконов», и заканчивая до самой быстрой ракеты в мире – стратегического «Авангарда».

И довольно быстро двигаются к разработке собственного гиперзвукового арсенала Китай, Иран и КНДР.

И хотя на Западе стали серьёзнее относиться после явления «Орешника» 21 ноября к российскому гиперзвуковому оружию, сбить такие боеприпасы на сегодняшний день слишком сложно, поэтому отреагировать на приближение такого боеприпаса и найти эффективные меры противодействия будет очень трудно. О чем Вашингтон и Брюссель должны всё время помнить.