Часть подводных крейсеров при таком раскладе даже не успеют выйти из военных баз США.

Отечественные подводные крейсера относящиеся к серии 885М, без особых затрат способны приблизиться к американским подлодкам и выпустить залп высокоточных торпед, предназначенных для уничтожения подводных целей, тем самым уничтожая объекты флота Штатов. Проинформировал, какая угроза исходит от подводных лодок проекта «Ясень-М» собственных читателей, штатный колумнист издания National Interest.

Как пояснил опрошенный репортёрами журнала эксперт по флотскому вооружению, новейшие российские АПЛ как раз и предназначены для ближних боёв с иностранными подлодками.

В статье российские подлодки прямо названы монстрами, для которых совершенно нет никаких проблем предельно максимально сблизится с подлодками Североамериканского государства или НАТО – всё из-за малой заметности, после чего атаковать 533-мм управляемыми подводными снарядами. Именно так, по задумке автора публикации, происходит выбивание российскими моряками и кораблей надводного класса.









Как пояснено в информационной статье, помимо классических торпед, другим основным вооружением проекта 885М являются КР «Калибр» и «Оникс». А для поражения крупных или особо важных целей задействуется гиперзвуковой боеприпас «Циркон». От последней угрозы у американских моряков на сегодняшний день защиты нет.

И как резюмировал автор материала, огневая мощь американского флота заметно уступает любой из лодок класса «Ясень-М».

Первая лодка такого проекта, известная как К-561 «Казань», вступила в боевой строй Северного флота в 2021 году. Всего построено и отправлено к местам несения службы пять АПЛ: одна подлодка «домодернизационного» уровня и четыре лодки именно проекта 885М: «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск».