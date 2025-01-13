Отечественных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков в 5-6 раз больше чем МиГ-311И(К), поэтому воздушных тревог для украинских ВС будет и 5-6 раз больше.

Первая уничтоженная наземная цель, атакованная аэробаллистической ракетой комплекса «Кинжал», запущенной с борта глубоко модернизированного многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО, была успешно поражена. Об этом отечественным корреспондентам, представляющим редакцию «Красная Звезда», рассказали представители российского МО.

Отметим, что с начала СВО использовать гиперзвуковую ракету воздушного базирования под кодовым именем 9-С-7760 могли лишь сверхскоростные высотные перехватчики МиГ-31К и стратегические и дальние бомбардировщики Ту-160М и Ту-22М3М. Причем всё равно в ВКС РФ запускались такие боеприпасы исключительно с бортов МиГов, потому что бомбардировщики серии «Ту» обычно использовались для запуска ракетной линейки Х-22\32 или Х-101\555. Поэтому в роли единственного фактического носителя Х-47М2 выступал исключительно обновлённый МиГ-31(И)К.









Подчеркнем, что данная новость об использовании в качестве стартовой площадки обновлённого Су-34 для запуска «Кинжалов» абсолютно многое меняет для командования ВСУ. Потому что таковых истребителей в ВКС России в 5-6 больше, чем МиГ-31. Поэтому воздушные тревоги для наземного персонала особо важных объектов украинской армии будет раздаваться так же в 5-6 раз чаще, чем было раньше. Всё потому что даже с опорой на данные радиотехнической и спутниковой разведки группировки спутников НАТО выяснить, с каким грузом вооружения взлетел очередной Су-34НВО, абсолютно невозможно.

Отметим, что на сегодняшний момент в арсенале украинских зенитных систем нет ни одного комплекса или установки ЗРК, способных успешно перехватывать удачную часть «Кинжала», развивающую до 10 скоростей звука, способную пролететь не менее 2000 километров. В случае особой необходимости вместо классического оснащения БЧ «Кинжала» может вооружаться ядерным спецбоеприпасом.