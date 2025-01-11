Диск с криптовалютой по ошибке оказался на свалке бытовых отходов и уже 12 лет находится там.

Жителю Великобритании, проживающему в Южном Уэльсе, судебные органы запретили проводить раскопки на свалке бытовых отходов. Именно там мужчина с Ньюпорта пытается найти отправленный на территорию для мусора жесткий диск, где хранится доступ к биткоинам, совокупная стоимость которых превышает сотню миллионов долларов. О решении суда высшей инстанции Британии рассказывается в свежей публикации газеты Metro.

Предыстория события. К 2009 году мужчина Джеймс Хауэллс методом майнинга создал порядка 8 тыс. биткоинов. Но диск, где находится криптовалюта, оказался недостаточно емкий и современный, из-за чего Джеймс демонтировал его и хранил в емкости для мусора. А спустя пять лет в 2013 году мешок вместе со всем содержимым, отправился на свалку города.









Сегодняшняя стоимость потерянных 8000 биткоинов равна 750 млн. американских долларов.

Житель Британии вот уже на протяжении 12 лет пытается получить право найти свой диск. Но власти и судебная система не дают ему доступ к свалке, несмотря на то, что Джеймс Хауэллс часть биткоинов, если жесткий диск найдется, пообещал передать городской администрации.

Однако, даже если бы мужчина нашел свой жесткий диск, высока вероятность, что за долгий 12-летний срок диск давно вышел из строя.