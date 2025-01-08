Тем временем вместо удобного прямо сейчас отступления в украинском Генштабе позволяют себе проводить безрезультатные контратаки на курском направлении

Штурмовые подразделения российской армии достигли очередного успеха в курском операционном районе. Детально речь идёт об успешных наступательных действиях южнее Суджи, где передовые ударные группы смогли пробиться в населённый пункт. Есть успехи у ВС РФ и на направлении в сторону н.п. Леонидово, где украинские боевые порядки оказались уязвимы с вектора продвижения Новоивановки, где западнее расположена ещё одна оборонительная линия ВСУ.









Сложно украинским подразделениям и рядом с Малой Локней, где украинский мониторинговый ресурс Deep State сообщает об наступательной активности ВС России в защитном периметре Малой Сорочины.





Карта от ДипСтрейт





О том, что в курском приграничье есть наступательные достижения у российских военнослужащих, сообщали отечественные сетевые ресурсы. Военкоры подчеркнули, что возвращено под контроль армии РФ Русское Поречное, а Малая Локня стала очередной ареной боевого противостояния с украинскими подразделениями.

А мы напомним, что из-за крайне опрометчивого решения попытаться проникнуть в имеющее тактическую значимость Большое Солдатское, ВСУ лишились практически целой батальонной тактической группы, пошедшей в наступление на ожидавшие атаку ВСУ боевые подразделения армии РФ.