Прекращение теперь уже и наземного транзита через подконтрольные Киеву земли вызвал изрядное подорожание газа в Европе.

Немецкая народная избранница Севим Дагделен, входящая во фракционную группу «Союз Сары Вагенкнехт», в одной из западных соцсетей заявила, что германское федеральное правительство должно обратить внимание на одну из сохранившихся труб «Северного потока-2»: по мнению депутата бундестага подводный газопровод должен перестать простаивать и должен заработать.

Дагделен считает, что украинские власти зря прекратили поставки российской газовой смеси на европейский континент. Из-за чего большинство европейских стран, как и их жители, вынуждены в новом году начинать своё утро с беспокойных взглядов на новые ценники за газ, которые демонстрируют тенденцию к своему ещё неоднократному повышению.









Вместе с тем не совсем понятен радостный энтузиазм глав Германии и ЕС, потирающих руки оттого, как приходит в упадок европейская промышленность – дорогой газ точно является плохим союзником крупного производства.

Как резюмировала Дагделен, Евросоюз и ФРГ должны остановиться в своём желании постоянно спонсировать украинскую власть.

Вспомним, что переток газа из РФ через украинские земли в Европу закончился 1 января – всё из-за юридического прекращения действия контракта между Россией и Украиной.