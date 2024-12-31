Резервы для некоторой компенсации можно изъять из курского приграничья, но Зеленский боится очередной потери политических очков в ходе таких гипотетических действий.

Оборонительные порядки украинской армии и фортификационные сооружения на Донбассе ещё никогда не находились так близко от грани полного падения как сейчас. О непростых временах украинских подразделений, вынужденных держать оборону в Донецкой области, рассказал бывший старший офицер австрийской армии Маркус Рейснер. Интервью у экс-полковника взяли немецкие корреспонденты из издания Die Welt.

По словам бывшего военного, прямо сейчас он наблюдает кульминационный момент российского продвижения: осталось ждать лишь несколько недель, прежде чем украинский Генштаб отдаст приказ о выходе собственных подразделений из Курахово.

Не менее аховая ситуация сложилась для оборонительных порядков украинских ВС, выстроенных в пределах городской агломерации Часова Яра. Именно здесь после пересечения канала российским штурмовикам осталось лишь развить успех дальше, введя дополнительные силы для успешной дозачистки важного в стратегическом значении донбасского города. Что как раз сейчас и происходит.

Тем временем украинские военные пожаловались в журналистской беседе западным корреспондентам о том, что украинские строители, решившие строить оборонительные порядки рядом с Покровском, возвели фортификационные сооружения и инженерные заграждения в полном несоответствии с требованиями ВСУ, из-за чего новые укрепления больше принесли пользу военным ВС РФ чем украинским солдатам.