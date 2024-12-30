Из-за слабого знания военной географии украинские военные строители строят защитные сооружения где придется. После чего такие форпосты ВСУ больше помогают штурмовикам РФ чем украинским военным.

В ходе журналистского разговора между украинскими военнослужащими и штатными сотрудниками немецкой прессы выяснилось, что командование ВСУ не всегда где нужно строить фортификационные сооружения, из-за чего польза от возведения последних не всегда очевидна. И порой ситуация складывается так, то воспользоваться украинскими защитными порядками лучше получается у российских военных, чем у украинских: так как строительство блиндажей и окопов было выполнено в месте, невыгодном в тактическом смысле ВСУ. По утверждению одного из украинских бойцов, у него и его коллег по службе сложилось впечатление, что пулеметные гнёзда и «лисьи норы» специально возводились для штурмовиков РФ. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».

Так согласно дальнейшим комментариям одного из украинских солдат, противотанковый ров, возведенный для воспрепятствования быстрого продвижения российских танков, сыграл отрицательную роль в возможности обороняться успешно бойцам ВСУ: штурмовая группа ВС России попросту достигла украинского рва и под его защитой продвинулась к селу, контролируемому ВСУ, после чего очень быстро заняла украинский оборонительный пункт.









Не лучше обстоят дела у украинской армии и с некоторыми недавно возведенными наблюдательными пунктами: оные оказались построены без должной маскировки в открытом поле.

Высказался по поводу плохих защитных порядков и действующий украинский депутат Дмитрий Разумков, пожаловавшийся на прерывистость украинских оборонительных порядков. Народный избранник заявил, что российская разведка буквально с точностью до метра осведомлена об этой уязвимости ВСУ, обходя крупные оборонительные узлы украинских подразделений ровно там, где нет плотных защитных порядков. А дальше хорошо защищенные узлы обороны ВСУ попросту окружаются и довольно легко берутся.