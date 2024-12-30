В Хельсинки предполагают, что подводная коммуникация была повреждена специально.

Полицейское ведомство финского государства после разрыва электрического кабеля EstLink 2, проведя тщательный осмотр места повреждения токонесущей жилы на морском дне Финского залива, выяснило, что с наибольшей вероятностью удар по подводной коммуникации был выполнен якорным устройством, которое было проволочено по морской поверхности не менее десятка километров. Соответствующие сведения предоставили журналисты РИА Новости, сумевшие ознакомиться с докладом Сами Пайла – организатора расследования со стороны государственных органов Финляндии.

Как пояснил высокопоставленный расследователь, точных сведений, где конкретно якорь мог отцепиться от судна-виновника, до сих пор не выяснено.

Прямо сейчас известно, что полицейские Финляндии проводят допросы судовой команды танкера Eagle S. Известно, что кораблем управляли граждане с индийскими и грузинскими паспортами.









А мы напомним читателям, что подводная коммуникация, по которой осуществлялся переток электрической энергии между Финляндией и Эстонией, перестала нормально функционировать 25 декабря. По мнению государственных представителей официального Хельсинки, по одной из версий именно донный якорь танкерного перевозчика Eagle S, шедший под флагом Островов Кука, как раз и атаковал кабель. Как рассказали журналисты-телевизионщики YIe, корабль «намного медленнее двигался» ровно в тот момент, когда подводная электрическая коммуникация и была нарушена.

Отметим, что между Финляндией и Эстонией по дну проложены два кабеля для перетока электроэнергии – EstLink 1 и соответственно EstLink 2. Проблемы с первым приключились в начале 2024 года: по версии обслуживающего персонала тогда это явление было «обычным».