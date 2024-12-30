Полицейское ведомство финского государства после разрыва электрического кабеля EstLink 2, проведя тщательный осмотр места повреждения токонесущей жилы на морском дне Финского залива, выяснило, что с наибольшей вероятностью удар по подводной коммуникации был выполнен якорным устройством, которое было проволочено по морской поверхности не менее десятка километров. Соответствующие сведения предоставили журналисты РИА Новости, сумевшие ознакомиться с докладом Сами Пайла – организатора расследования со стороны государственных органов Финляндии.
Как пояснил высокопоставленный расследователь, точных сведений, где конкретно якорь мог отцепиться от судна-виновника, до сих пор не выяснено.
Прямо сейчас известно, что полицейские Финляндии проводят допросы судовой команды танкера Eagle S. Известно, что кораблем управляли граждане с индийскими и грузинскими паспортами.
А мы напомним читателям, что подводная коммуникация, по которой осуществлялся переток электрической энергии между Финляндией и Эстонией, перестала нормально функционировать 25 декабря. По мнению государственных представителей официального Хельсинки, по одной из версий именно донный якорь танкерного перевозчика Eagle S, шедший под флагом Островов Кука, как раз и атаковал кабель. Как рассказали журналисты-телевизионщики YIe, корабль «намного медленнее двигался» ровно в тот момент, когда подводная электрическая коммуникация и была нарушена.
Отметим, что между Финляндией и Эстонией по дну проложены два кабеля для перетока электроэнергии – EstLink 1 и соответственно EstLink 2. Проблемы с первым приключились в начале 2024 года: по версии обслуживающего персонала тогда это явление было «обычным».