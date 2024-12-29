В Словакии внимательно наблюдают за ситуацией с российским газом и его поставками через украинские земли.

Если транзит российского газа на территорию Словакии с территории Украины прекратится, то пусть Киев «не удивляется», что высшие чиновники Братиславы заблокируют трансфер словацкого электричества украинскому государству. С соответствующим заявлением выступил действующий словацкий премьер Фицо, опубликовавший собственное обращение к Украине в соцсети.

Как заявил высокопоставленный национальный политик, в Словакии внимательно наблюдают за ситуацией с российским газом и его поставками через украинские земли. И если передача газа РФ после 1 января 2025 года каким-либо образом прекратится, то ответные меры со стороны Братиславы максимально вероятно будут задействованы.









Помимо потенциального введения ограничений на поставки электричества, Фицо не исключил и введения других ограничительных мероприятий в отношении Киева.

Прокомментировал Фицо и гипотетический ущерб всему ЕС, если Владимир Зеленский решит не продлевать договор с Москвой: тогда Евросоюз лишится как минимум 120 млрд. евро, запустив абсолютно необязательный механизм роста стоимости газа, в том числе и российского. А дальше с максимальной вероятностью стоит ожидать ослабления важнейших экономических показателей Европы.

Ранее, на неделе Зеленский рассказал, что Киев не хочет заниматься пролонгацией транзита российского газа через украинские земли: даже при условии высокой заинтересованности в голубом топливе третьей стороны.