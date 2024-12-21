Американский бизнесмен раскритиковал текущую политику объединенной Европы.

Германия и Европа находятся в одном шаге от попадания в черную дыру низкой рождаемости, за которой европейский континент ожидает исчезновение. О непростых исторических перспективах стран ЕС в собственной соцсети написал соответствующий пост известный американский бизнесмен и уже отчасти политик Илон Маск.

Владелец нескольких многомиллиардных зарубежных компаний указал, ФРГ и Европа давно не цветущий сад, как выразился экс-министр Боррель, а обширная зона самого настоящего кризиса – всё из-за низкой рождаемости местного населения.

Именно такой комментарий появился от Маска после слов бывшего сотрудника Госдепа Североамериканского государства Майка Бенца, высказавшегося, что НАТО всеми силами будет блокировать перемены на политическом поле в ФРГ.

Ранее американский предприниматель указал, что Германию и немцев может спасти лишь партия с правым уклоном – «Альтернатива для Германии».

Напомним, что в ФРГ досрочные выборы в федеральный парламент должны состояться 23 февраля 2025 года.