Украинская армия стала хуже в качественном и количественном показателях.

Кто бы что не говорил, в особенности действующие западные политики, ВС РФ держит ситуацию под контролем на передовой в зоне проведения спецоперации на Украине, и армии России остаётся лишь несколько шагов, чтобы выйти победительницей из вооруженного противостояния с ВСУ на поле боя. Соответствующего мнения придерживается профессор из США Джон Миршаймер.

По словам ученого, трудно не заметить, что ВС России далеко не те, что были в 2022 году: российские генералы усвоили горькие уроки 3-летней давности и смогли перестроить собственную военную машину на победные рельсы, изменив тактику, подход и наконец стратегию, продвигаясь со всё большей и большей скоростью. А вот украинская армия, так и не сумев справиться с эйфорией на волне побед второй половины 2022 года, попросту пожинает горькие плоды собственной гордыни, когда оперативные успехи так и не смогли перерасти до стратегического уровня. И хуже того, украинская армия всё это время шаг за шагом приближается к полной деградации.









Отметил Миршаймер и «эффект «Орешника», который 21 ноября во время боевого применения вызвал большую обеспокоенность в Киеве и на Западе, хотя публично, что украинские власти, что американские и европейские, стараются делать вид, что не заметили разрушающей мощи новейшего российского вооружения. Как резюмировал профессор, «Орешник» достигнет обозначенной в полётном задании цели несмотря ни на что.

Тем временем западные страны на фоне скорого прихода к власти Дональда Трампа стали отказываться от ранее взятых обязательств в сфере военных поставок Украине и передумали передавать Киеву под различными предлогами самолёты F-16. Так сделали власти Бельгии.