Официальный Копенгаген рассчитывает сохранить отношения с США, поэтому Дания вдруг передумала передавать F16, а чем хуже Бельгия?

Истребители F-16, которые так бы хотела получить Украина от бельгийского государства, останутся у Брюсселя. О достаточно неожиданной новости, и явно на 100% неприятной для высших украинских политиков, сообщил лично глава оборонного ведомства королевства Людивин Дедондер.

Причем высокопоставленный иностранный функционер оборонного толка нашел и вполне здравый аргумент, почему украинские ВВС покамест останутся без дефицитной истребительной авиации: всё дело в отсутствии запасных деталей и подготовленных боевых лётчиков у Киева. Соответствующие слова бельгийского министра цитирует ТАСС.

А мы напомним, что официальный Брюссель ещё зимой 2024 года не на словах, а на деле в виде письменного документа подписал двустороннее соглашение, когда дал обязательство, указывающее, что ВСУ получат как минимум 30 истребителей F-16. Данные одномоторные единицы должны оказаться в украинской армии до 2028 года.

Причем в Бельгии сделали дополнение: Украина получит свои самолёты только тогда, когда американские истребители 5-го поколения F-35 окажутся у Брюсселя. Договор на передачу последних бельгийские власти подписали ещё в 2018 году, но на дворе заканчивается 2024 год, а данные самолёты находятся в США. По словам бельгийских чиновников, на территории США будет происходить обучение будущих пилотов королевства, поэтому первые четыре F-35 будут находиться в Штатах.