Американский авианосец больше полувека являлся настоящим символом "проекции силы" США на земной шар. А теперь конец.

Дальнобойному баллистическому боеприпасу «Орешник» хватит лишь 30 секунд, чтобы разрушить и отправить на морское дно полноценный современный авианосец американского флота вместе со всеми истребителями и пятитысячным личным составом. О том, что авианосцы армии США теперь перестали быть той самой проекцией силы на весь мир, по крайней мере на территорию, охраняемую Россией, рассказал отставной полковник Североамериканского государства Лоуренс Уилкерсон.

Отметим, что вчера Владимир Путин сделал странам Запада предложение, в котором взывал на дуэль представителей зарубежного передового ОПК, предложив на деле сравнить защитный потенциал противоракетных систем НАТО и наступательный потенциал российского гиперзвукового «Орешника».









Отметим, что блок разведения этой отечественной БРСД движется в слое плазмы со скоростью до 11 Махов и перед самой целью в слоях ближнего космоса выпускает по выбранному объекту от 6 ударных модулей, каждый из которых содержит порядка ещё шести миниатюрных суббоеприпасов.

Если в Вашингтоне и Брюсселе на такое пари согласятся, то им лишь остается выбрать цель на территории Киева, которая и подвергнется внезапному удару передового российского РК. По итогу западные лидеры смогут увидеть, будет ли перехвачен «Орешник», или же отечественный боеприпас уничтожит наземную цель.

Как пояснил Уилкерсон, авианосцы, чья цена достигает 14 млрд. долларов, со всем имуществом и выученным составом, беззащитны на 100% перед угрозой применения российского «Орешника». И вряд ли США готовы на такой размен.