Отступить смогли далеко не все украинские военные.

Российские штурмовые подразделения полностью завершили тактическую операцию по свертыванию «Успеновского мешка», находившегося южнее Курахово в Донецкой области. О неприятных новостях для украинских военных рассказали OSINT-специалисты специализированного ресурса по картам Deep State, наблюдающие за ситуацией на передовой.

Согласно озвученной информации, отечественные штурмовые группы смогли оттеснить украинские подразделения из населенных пунктов Трудовое и Успеновка, тем самым поставив точку над критическим положением украинских военных, находящихся в периметре «Успеновского мешка». Так же сообщается о падении украинских оборонительных позиций, сконцентрированных внутри поселковой администрации Константинопольского.









Как заявили в Deep State, не все смогли выйти из данного мешка и пусть эта ошибка будет на совести старших офицеров ВСУ, позволивших сделать это, - отмечается в критическом комментарии украинского ресурса.

Сообщили в DP, что российская армия не стала отдыхать после зачистки Успеновки и концентрирует силы для создания ещё большего мешка, в который обязательно угодят военные ВСУ, оставшиеся в Курахово и не успевшие вовремя отойти.









Первые сведения о том, что на передовой появился «Успеновский мешок», стали поступать 13 декабря от украинских и российских источников.

Тем временем в украинской группировке «Хортица» стали отрицать, что из мешка отступили не все подразделения и рассказала историю об успешно выполненной боевой миссии военных ВСУ, сумевших по итогу прорваться из плотного окружения.