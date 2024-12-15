Американцы не очень хотят оставить курдов один на один с турецкой авиацией и протурецкими войсками.

Бывшие блокпосты и российские военные базы, расположенные в северной округе Сирии, стали местом пребывания американских военных. Соответствующие доказательства появились у очевидцев передвижения вооруженных автомобильных колонн, принадлежность которых к армии США не вызывает сомнений.

Кадры объективного контроля, наглядно свидетельствующие, что Вашингтон не намерен уходить из сирийской республики, а наоборот, расширяет зону контроля над иностранной территорией, появились в ТГ-канале «Военный осведомитель».









Так транспорт местного жителя, оснащенный автомобильным регистратором, заснял передвижение бронеавтомобилей Oshkosh M-ATV и автомобилей высокой проходимости американских ВС в крупном населённом пункте Айн-эль-Араб.

Помимо этого сирийского города военнослужащие армии США были замечены уже внутри защитного периметра оставленных российскими военными баз в Саррине и Айн-Иссе.









Пентагон, помимо усиления присутствия собственных ВС, хочет воспрепятствовать намерению официальной Анкары окончательно решить курдский вопрос, как собственно усилиями турецкой армии, так и при помощи протурецких группировок новой сирийской оппозиции, одной из задач которых является борьба с курдскими отрядами на севере Сирии.