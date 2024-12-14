Руководитель онлайн-платформы «Мошеловка» рассказала об очередном способе похищения персональных данных киберпреступниками.

Руководитель онлайн-платформы «Мошеловка» в интервью отечественным журналистам из РИА Новости рассказала об очередном способе похищения персональных данных киберпреступниками. Для этого, по словам Аллы Храпуновой, мошенники присылают жертвам смс с уведомлением якобы о прибытии в почтовое отделение посылки. Более подробная информация о том, что пришло и от кого, находится в ссылке, как раз любезно и предоставляемой «сотрудниками» посредством смс.

Как уведомила эксперт по безопасности, с каждым новым днём таких случаев всё больше.









Согласно новой схеме, потенциальной жертве обмана поступает телефонное сообщение, где из информации указана лишь ссылка на «посылку». Но именно перехода по такой ссылке и добиваются мошенники.

После того как человек перешел на «портал по доставкам», ему предлагается указать важную персональную информацию, а после, когда все поля заполнены, указанна информация попадает в руки мошенников.

Таким образом, если вы посылок не ожидаете, то такие смс следует пропускать. Для уточнения использовать только официальные каналы связи со службами доставки, в том числе верифицированные версии сайтов.