Потому что Владимир Зеленский всё никак не возьмет в толк, что военного решения для украинского государства противостояние с Россией не имеет.

Подростки буквально осуществляют побег из украинского государства, справедливо опасаясь, что их постигнет каток принудительной массовой мобилизации. О крайне нездоровой тенденции, замеченной собственными корреспондентами при посещении Украины, рассказали репортёры британской The Times, проведя некоторое количество бесед. Как рассказали опрошенные украинские жители, некоторые из молодых людей явно проявляли на словах намерение не оставаться на Украине, задумываясь по итогу даже о своем «вечном» пребывании на чужбине.

Особо подчеркивается автором статьи, что сейчас подростки неподвластны мобилизации, но в Вашингтоне решили, что так Киев точно не достигнет каких-либо успехов на поле боя, поэтому единственный шанс попытаться переломить ход военной удачи и сделать наступающей стороной Украину – это снизить призывной возраст. Если украинская власть сможет так сделать, то нехватка личного состава для ВСУ на несколько лет станет угрозой второстепенной.

Как рассказал в беседе журналистом издания 17-летний Дмитрий, он выбрал Польшу, как свой следующий дом. Дима опасается, что его заберут в армию на Украине, особенно не спрашивая его мнения на этот счёт.

И как подытожили британские корреспонденты, надежды Киева выправить ситуацию на передовой за счёт молодых украинцев слишком оптимистичны. Но что точно может наступить после мобилизации 18-25 летних, так это падение в ещё большую пропасть критической демографической ситуации на Украине.

Вспомним, что в минувшем ноябре уходящая команда Джо Байдена прямо сказала, что на Украине нужно наращивать численность украинской армии методом снижения возраста мобилизации до 18 лет.