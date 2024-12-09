Отечественные военнослужащие застигли врасплох украинский экипаж Leopard 2A6, действующий в российском приграничье Курской области.

Отечественные военнослужащие застигли врасплох украинский экипаж Leopard 2A6, действующий в российском приграничье Курской области. Бой для немецкой тяжелой техники закончился поражением – беспилотный дрон, оснащенный оптоволоконным управлением, остановил германский современный танк.

На кадрах боевой работы, размещенных в ТГ-канале «Осведомитель», видно, как боевой fpv-коптер ударил зарубежную технику в одно из самых уязвимых мест – подбашенное пространство.

Беспилотные комплексы, в качестве режима управления которых вместо классического радиоуправления используется более надёжный цифровой сигнал, распространяемый посредством тонкого оптоволоконного кабеля, никак не заглушить.

В отличие от обычных дронов с беспроводным управлением, передовой беспилотный экземпляр демонстрирует картинку куда лучшего качества, передаёт кадры терминальной стадии полёта вплоть до кинетического удара с атакуемой целью.









Единственными слабыми местами БЛА, управляемого посредством шнура «Гроза-леска», можно назвать короткую боевую дистанцию из-за ограничений катушки с кабелем и невозможность применения боевого дрона на некоторых участках местности.









В минувшем октябре западные масс-медиа отметили, что за время начала СВО украинские танкисты потеряли 40 немецких ОБТ, в частности от дронов.