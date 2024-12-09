Предупреждение, было опубликовано посольством США на сайте ведомства сегодня вечером (8 декабря).

Предупреждение, уведомляющее о повышенной вероятности угрозы воздушных ударов по украинской территории, было опубликовано посольством США сегодня вечером (8 декабря). Призыв был опубликован на сайте ведомства.

Как говорится в актуальном воскресном информационном оповещении, есть сведения, что в самый ближайший временной период может наблюдаться рост угроз со стороны российских дальнобойных боеприпасов и ударных беспилотных систем, главная цель которых – атака на критически важную инфраструктуру Украины.

Поэтому все граждане США на украинских землях, должны быть максимально внимательны и обращать внимание на оповещения украинского правительства. Последнее должно сообщить о воздушных атаках.

Последний раз такое предупреждение было накануне событий 21 ноября, когда гиперзвуковая ракета «Орешник» атаковала днепропетровский завод «Южмаш» – одно из предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Предупреждение американского посольства на Украине