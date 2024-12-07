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Madarator
19FortyFive призвало США не переходить на уровень ядерного конфликта с Россией из-за Украины
О вероятной эскалации, которую может вызвать поддержка украинского государства со стороны вашингтонской администрации, рассказали авторы портала 19FortyFive.

   Ядерный конфликт, который может начаться из-за ситуации на Украине, не стоит этого. О вероятной эскалации, которую может вызвать поддержка украинского государства со стороны вашингтонской администрации, рассказали авторы портала 19FortyFive.

   Американские журналисты считают, что США не должны думать в воинственном ключе по отношению к РФ, считая, что даже ограниченный ядерный конфликт не несёт никаких угроз стабильности уже североамериканскому государству.

   В публикации напомнили, что команда уходящего президента Джо Байдена напрасно разрешила украинским военным использовать дальнобойные боеприпасы ATACMS для атаки глубинных территорий РФ. И если Дональд Трамп действительно беспокоится о мировой стабильности и хочет войти в историю миротворцем, то надо добиться запрета использования таких типов вооружений для Украины.


   Отметим, что Владимир Путин ровно месяц назад расписался под указом, разрешающим ответные меры, в том числе ядерного характера, в случае нападения на российскую территорию, как и на белорусскую, если атакующая сторона использует даже обычное иностранное вооружение, но переданное одной из мировых ядерных держав стране неядерной.

   Подчеркнем, что одним из отрезвляющих факторов уже будущей президентской администрации США мог стать случай запуска гиперзвукового «Орешника» по подземным цехам днепропетровского завода «Южмаш». Именно 21 ноября больше шести боеголовок с индивидуальным полётным заданием пробили сразу несколько слоёв перекрытий и поразили подземные производственные помещения.

#инопресса #сша и россия #19fortyfive
Источник: 19fortyfive.com
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