Рядом с немецким бортом пролетело несколько сигнальных ракет.

Достаточно курьезный случай произошел после морского рейда немецкого военного вертолёта, решившего совершить близкий пролёт от российского корабля, двигавшегося в холодных водах Балтийского моря. Так, после недавнего обстрела германской винтокрылой машины, Минобороны ФРГ не нашло ничего лучше, чем засекретить недавний морской инцидент и ограничить доступ к ставшей внезапно особо тайной информацией, будничному конфликту между не понявшими друг друга пилотами авиации и командой гражданского корабля принадлежности РФ, чьи мирные помыслы не оставляли никаких сомнений.

Так корреспонденты Bild выяснили, что отечественным кораблём было судно, классифицируемое как танкер. В момент подлёта на дистанцию в 7000 метров к кораблю вертолёта, идентифицировавшего себя как армейский, танкер и сопровождавшие его корабли применили для упреждения световые снаряды. Для повышения уровня коммуникации российские моряки так же подключили использование крупнокалиберного пулемёта. Правда ствол тяжелого оружия направили предупредительно в воду.

Сам инцидент приключился рядом с Борнхольмом, где по мнению немецкой внешней разведки российские суда занимаются обходом санкционного давления Европейского Союза.

На вечер 5 декабря известно, что немецкое военное руководство «перепалку» между собственным вертолётом и российскими кораблями отнесло к типу «красных дел», что напрямую значит полный запрет на доступ к деталям произошедшего. Аргументировали это в Минобороны Германии «военной безопасностью».