Данный боеприпас не способен пробить корпус армейского вертолёта, но способен привлечь внимание пилотов.

О совсем недавнем инциденте в акватории Балтийского моря, произошедшего между судном российской принадлежности и армейским вертолётом, приписанным к немецкому Бундесверу, решила рассказать руководитель германского МИД Анналена Бербок.

Высокопоставленный дипломатический работник сообщила, что в открытом море винтокрылую машину, принадлежащую германской армии, обстреляли специальными ракетами моряки отечественного корабля. Но боеприпасы, запущенные рядом с вертолётом, были не боевыми, а сигнальными. Об этом случае проинформировал онлайн-ресурс "Страна.ua", ссылаясь на издание dpa.









Соответствующий рассказ Бербок сделала в рамках саммита североатлантического альянса в столице НАТО – бельгийского Брюсселя.

После необычного повествования, далёкую от военных дел женщину-министра удивлённые журналисты попытались поподробней расспросить об недавнем инциденте в Балтийском море, но Бербок не стала приводить уточняющих подробностей и продолжила разговор на иные темы.

А мы отметим, что случаи использования сигнальных ракет характерны исключительно для экстренных ситуаций, требующих незамедлительного внимания к происходящему на плавсредстве.