Рубероид с ароматом мяты — это инновационный гидроизоляционный материал, сочетающий стандартные свойства защиты и практичности с приятным запахом, создающим неповторимую атмосферу для окружения.

Химические предприятия сразу трёх российских регионов освоили выпуск рубероида, который пахнет не как классический строительный материал, а как жевательная резинка со вкусом свежей мяты или спелых фруктов. О необычном изделии отечественного химпрома рассказали журналисты Российской газеты.

Так во время изготовления продукции штатные химики заводов придумали в полимерный расплав добавить жевательную резинку на основе эксперимента.

Тем более сырье не было дорогим – в качестве оного решили использовать кондитерские отходы, конечным маршрутом которых была лишь свалка.

Но эксперимент оказался удачным и российское патентное ведомство защитило разработку соответствующим документом, имеющим правовой статус.









Сам же измененный рубероид делают из полиэфира с полимерно-битумной основой, где до 25% может составлять та самая жвачка.

Как объяснили собственную идею промышленные технологи, жвачка есть ничто иное, как вещество, содержащее более чем на 50% высококачественный каучук. В базе своей это аналог полиизобутилена. Сам полимер давно востребован в качестве гидроизоляции во время проведения кровельных работ. Поэтому с добавлением жвачных отходов защитные свойства такого рубероида точно не ухудшаются.

Так же химики сделали пояснение и про полизобутилен, из которого состоят пластификаторы битума, после внесения которых в «рецептуру» появляются характерные гибкость и теплостойкость.

И как отметил уже исполнительный директор предприятия выборгского «Технониколя» Кирилл Кемаев, одним из главных плюсов новой технологии является её нулевая стоимость. Тем более производитель классической жвачки теперь не будет думать, что делать с отходами производства, направляя последние заводу по выпуску рубероида.









Как было пояснено, жевательную резинку добавляют сразу в битум, тем более пищевые добавки и сахарозаменители нисколько не влияют на конечное качество защитного продукта, а пищевые ароматизаторы наоборот улучшают, напрямую скрывая «неприятный» химический флер готовой продукции.

По итогу приятной мятой и ароматными фруктами пахнет и во время эксплуатации изделия, и во время его производства.

Согласно прогнозам, прямо сейчас такую битумную изоляцию могут выпускать в объемах до одного миллиона кв. метров в год. А в случае высокой востребованности объемы производства можно нарастить.

Рубероид – это популярный строительный и кровельный материал, который применяется для гидроизоляции крыш, фундаментов, подвалов и других конструкций. Создан он на основе картона (или другого основания), пропитанного битумом (вид смолы) и покрытого слоем тугоплавкого защитного вещества.



Основные свойства классического рубероида:

- Влагостойкость: Он предотвращает проникновение воды.

- Гибкость: Его можно укладывать на разные поверхности.

- Долговечность: Служит в среднем 10–15 лет.

- Доступность: Очень дешевый и легко монтируемый материал.