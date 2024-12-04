Размеры дрона в длину составляют около 5 метров с высотой почти в 2,5 метра. Беспилотник может ускоряться до 150 км/ч и максимальным временем полёта до 360 минут.

На одном из предприятий российского «Кронштадт» готовятся дать старт серийному производству дронов вертолётного типа в ударной версии, названных в честь муравьев с одним из самых боевитых характеров. Речь идёт о «военизированной» итерации обычного гражданского дрона SmartHELI-350, приспособленного, вместо наблюдения за местностью и транспортировки грузов весом до 350 килограмм, ведению оборонительных и наступательных боевых действий. Об этом пишет постоянный автор «Военного оружия» – эксперт по вооружению Евгений Даманцев.

В частности передовой БЛА «Термит» будет выступать в роли охотника за тяжелой бронетехникой ВСУ. Помимо атак на танки и иные бронированные средства, вооружённый модернизированным боеприпасом линейки С-8, превращенный методом глубокого обновления в управляемый снаряд под наименованием С-8Л, беспилотный вертолёт при помощи лазерного целеуказателя способен бить и по иным целям: от стационарных блиндажей и иных укреплений, до РЛС, комплексов радиоразведки и живой силы.

Известно, что МДП-01 будет вооружаться сразу тремя такими ракетами, способными, в отличие от базового варианта С-8, пролететь 6 километров. Такие НАР обычно используются Ка-52М «Аллигатор» и истребителями Су-27.

Обновлённые неуправляемые авиационные ракеты, ставшие после глубокой модернизации вполне себе управляемыми ракетами – С-8Л

Размеры дрона в длину составляют около 5 метров с высотой почти в 2,5 метра. Беспилотник может ускоряться до 150 км/ч и максимальным временем полёта до 360 минут.

А мы отметим, что ранний предшественник «Термита» участвовал в высадке российского десанта в начале спецоперации в пригороде Киева – важнейший аэродром Гостомель. В феврале 2022 года БЛА вертолётного типа выполняли роль разведчиков и ложных целей, выявляя украинские расчёты ПВО перед высадкой российского спецназа на взлётно-посадочные полосы местной воздушной гавани.