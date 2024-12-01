Технику надеются подлатать и отправить назад. Видимо ожидая полной утилизации собственной техники на поле боя с ВС России.

Случайный прохожий заснял кадры разгрузки военного борта США, прилетевшего из Европы. На борту грузового воздушного судна были несколько мобильных колёсных ПУ реактивных боеприпасов, больше известных как пусковые платформы M142 HIMARS. Вся выгруженная бронетехника прибыла прямиком из Украины. В этом легко убедиться по аккуратным и не очень отверстиям и пробоинам, поразившем кабину бронированного средства.









Помимо пробитой брони, у некоторых доставленных экземпляров разрушения затронули и автомобильную часть – у одного из шасси отсутствовало колесо: что вероятно могло случиться из-за неосторожного наезда на одиночную мину где-то во время незапланированного съезда на обочину в зоне боевых действий.

А мы напомним, что использование боевых систем стран НАТО рядом с передовой делает их автоматически приоритетными целями для поражения бойцами российской армии, бросающей все силы на недопущение использования зарубежных образцов вооружений в зоне проведения спецоперации на Украине.





Совсем недавно во время прилёта баллистического боеприпаса ракетного комплекса «Искандер» были уничтожены сразу три колёсных шасси с пусковыми установками американских РСЗО. Две восстановлению не подлежат, третья потребует многих часов ремонтных работ. Предполагается, что такой своевременный удар стал следствием идеальной работы отечественных аэроразведчиков, лишь ожидавших, когда подготовленные для ракетной техники США позиции заполнятся боевой техникой и дождались. В этот момент под удар попали и специалисты ВСУ.