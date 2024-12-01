В Одессе были замечены украинские военные патрули, совершающие патрулирование на электрических самокатах. О необычных кадрах рассказал украинский сетевой ресурс «Страна.ua», опубликовавший так же и видео.

Рассматривая представленный видеопоток, легко заметить, как на молодёжном средстве передвижения находятся мужчины, одетые в военную форму. Дуэт военнослужащих совершает свой рейд сразу по двум дорогам – проезжей части и пешеходному тротуару.

Местные паблики делают предположение, что в кадр попали не штатные военные, оказавшиеся в отпуске вдали от передовой, а именно служащие так называемых центров комплектования. Последние представляют собой классические военные комиссариаты, доставшиеся украинскому государству в наследство от СССР.









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И как пошутили местные одесситы, они стали невольными зрителями «выхода на новый уровень» региональных сотрудников ТЦК.

А мы напомним, что всё больше поступает публичных сообщений от украинских блогеров и лидеров мнения, что Украина в лице украинского Генштаба, готовится провести масштабное контрнаступление. Причем было сказано это на фоне крайне удручающей оперативной обстановки для ВСУ прямо сейчас. Ведь в самом ближайшем будущем Украине грозит потеря ключевого в экономическом и логистическом смыслах Покровска – места, где пересекаются важные транспортные направления, а поблизости добываются стратегически важный для украинской экономики коксующийся уголь, так и скорого отступления из Часова Яра – одной из самых высоких точек Донбасса.