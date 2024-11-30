Иностранные журналисты выяснили, что Покровск представляет собой единственную на Украине территорию, где есть шахта с большими запасами коксующегося угля.

Украина потеряет многое, если её военным придётся оставить Покровск. Потеря вроде бы небольшого «городка» для украинского государства по части экономики будет настоящим ударом по всей украинской металлургии. О стратегически важном значении бывшего Красноармейска для Украины рассказывается в свежей публикации New Voice.

Иностранные журналисты выяснили, что Покровск представляет собой единственную на Украине территорию, где есть шахта с большими запасами коксующегося угля. Такого угля здесь так много, что его добыча обеспечивает абсолютно все украинские предприятия, относящиеся к классу металлургических.

Согласно документу, местный завод занят добычей уникального сорта угля «К», потребность в котором крупнейших производственных мощностей Украины беспрецедентна. Так зависимость последних от коксующегося угля выражена в 90%. И такой уголь добывается только в населённом пункте Удачное, расположенном недалеко от Покровска.









В случае же потери Красноармейска, Киеву останется единственный путь – импорт угля из-за рубежа. Тогда всё преимущество дешевой украинской металлургии сойдёт на нет.

Так, согласно экспертной оценке «Укрметаллургпрома», выпуск Украиной металлургической продукции упадёт наполовину, если шахту в Удачном будут контролировать российские военные. Ещё хуже будет обстоять дело с местным чугуном.

После утраты Покровска украинская экономика погрузится в пучину ещё большего экономического кризиса, рассказал репортёрам источник из украинских металлургов.

А прямо сейчас на передовой маневренные группы российской армии не пытаются штурмовать Покровск в лобовых атаках, а обходят его с флангов, готовя оперативное окружение.