Украина потеряет многое, если её военным придётся оставить Покровск. Потеря вроде бы небольшого «городка» для украинского государства по части экономики будет настоящим ударом по всей украинской металлургии. О стратегически важном значении бывшего Красноармейска для Украины рассказывается в свежей публикации New Voice.
Иностранные журналисты выяснили, что Покровск представляет собой единственную на Украине территорию, где есть шахта с большими запасами коксующегося угля. Такого угля здесь так много, что его добыча обеспечивает абсолютно все украинские предприятия, относящиеся к классу металлургических.
Согласно документу, местный завод занят добычей уникального сорта угля «К», потребность в котором крупнейших производственных мощностей Украины беспрецедентна. Так зависимость последних от коксующегося угля выражена в 90%. И такой уголь добывается только в населённом пункте Удачное, расположенном недалеко от Покровска.
В случае же потери Красноармейска, Киеву останется единственный путь – импорт угля из-за рубежа. Тогда всё преимущество дешевой украинской металлургии сойдёт на нет.
Так, согласно экспертной оценке «Укрметаллургпрома», выпуск Украиной металлургической продукции упадёт наполовину, если шахту в Удачном будут контролировать российские военные. Ещё хуже будет обстоять дело с местным чугуном.
После утраты Покровска украинская экономика погрузится в пучину ещё большего экономического кризиса, рассказал репортёрам источник из украинских металлургов.
А прямо сейчас на передовой маневренные группы российской армии не пытаются штурмовать Покровск в лобовых атаках, а обходят его с флангов, готовя оперативное окружение.