Украинские подразделения, держащие оборону по периметру огнеупорного завода, идеально подходящего под определение мощный фортифицированный узел обороны инженерного типа, попали в трудное положение, не предусмотрев альтернативные варианты развития скорых событий. О том, что 700 солдат и офицеров ВСУ, в число которых входят до 100 иностранных специалистов и инструкторов, запертых в пределах местного предприятия в Часовом Яре, рассказывают военкоры ТГ-канал Mash.
По словам источника журналистов из российских военных, для огнеупорного завода подготовлен сценарий мариупольской «Азовстали», которую ВС России штурмовать не торопились, вынуждая под градом авиационных бомб принять решение о капитуляции местного гарнизона самостоятельно.
Силовик в частной беседе корреспонденту Mash рассказал, что среди зарубежных военных, находящихся внутри промышленного сооружения, присутствуют грузинские, итальянские и колумбийские военнослужащие.
А для стимулирования о скорейшем складывания оружия, российская сторона использует авиационные аргументы, начиная от 500-килограммовых бомб ФАБ-500, и до 3-тонных ФАБ-3000-М54, разрыв которых даже на отдалении 100 метров вызывает так называемый эффект глубокой контузии. Шансов отступить в такой ситуации с минимумом потерь для ВСУ практически нет.
А наблюдая за продвижениями отечественных штурмовиков по картам, в том числе загруженных в Сеть OSINT-специалистами украинского ресурса Deep State, можно сделать вполне очевидный вывод – время падения Часова Яра и взятие его под полный контроль ВС России не за горами.
О том, что украинская оборона в черте городской агломерации проседает из-за дефицита в стойкой полевой пехоте ВСУ, делятся с западными корреспондентами и сами украинские офицеры.