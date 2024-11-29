Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
ВС РФ в Часовом Яре используют ФАБ-3000, чтобы не дать отступить 700 солдатам ВСУ
Повторяется тактика с мариупольской "Азовсталью". Как говорил классик, отступить сможет каждый, но не каждый сможет это сделать.

   Украинские подразделения, держащие оборону по периметру огнеупорного завода, идеально подходящего под определение мощный фортифицированный узел обороны инженерного типа, попали в трудное положение, не предусмотрев альтернативные варианты развития скорых событий. О том, что 700 солдат и офицеров ВСУ, в число которых входят до 100 иностранных специалистов и инструкторов, запертых в пределах местного предприятия в Часовом Яре, рассказывают военкоры ТГ-канал Mash.

   По словам источника журналистов из российских военных, для огнеупорного завода подготовлен сценарий мариупольской «Азовстали», которую ВС России штурмовать не торопились, вынуждая под градом авиационных бомб принять решение о капитуляции местного гарнизона самостоятельно.

   Силовик в частной беседе корреспонденту Mash рассказал, что среди зарубежных военных, находящихся внутри промышленного сооружения, присутствуют грузинские, итальянские и колумбийские военнослужащие.

   А для стимулирования о скорейшем складывания оружия, российская сторона использует авиационные аргументы, начиная от 500-килограммовых бомб ФАБ-500, и до 3-тонных ФАБ-3000-М54, разрыв которых даже на отдалении 100 метров вызывает так называемый эффект глубокой контузии. Шансов отступить в такой ситуации с минимумом потерь для ВСУ практически нет.

   А наблюдая за продвижениями отечественных штурмовиков по картам, в том числе загруженных в Сеть OSINT-специалистами украинского ресурса Deep State, можно сделать вполне очевидный вывод – время падения Часова Яра и взятие его под полный контроль ВС России не за горами.

   О том, что украинская оборона в черте городской агломерации проседает из-за дефицита в стойкой полевой пехоте ВСУ, делятся с западными корреспондентами и сами украинские офицеры.

#вкс рф #часов яр #фаб-3000 #фаб-3000 с умпк #mash #всу попали в окружение
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Армия РФ закрепилась в центре Часова Яра и выдавливает оттуда украинские подразделения
Украина усиливает оборону Часова Яра иностранными добровольцами
PBS: Украинские офицеры рассказали про дефицит солдат в боях за Часов Яр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
36
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
12
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
2
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
+
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
2
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
17
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
+
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
5
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
Тайвань допускает запуск производства чипов TSMC с техпроцессом 2 нм в США после 2025 года
+
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
+
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
10
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
+

Популярные статьи

"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
28
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
10
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
14
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Большое тестирование Windows / Linux и AMD / NVIDIA в утилите GPU Caps Viewer: Часть 1
17
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
4
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
+

Сейчас обсуждают

Gamandril
17:45
Да, я намеренно преувеличил фокус на играх, просто на деле мало кто оборудование гоняет ради программирования или чего-то еще серьезного. А вот ради игр могут и топовое железо приобрести только чтобы ...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Waramagedon
17:44
Германия это ключ к управлению ЕС, США не даст никуда выйти.
Spiegel: "Альтернатива для Германии" предлагает выйти ФРГ из ЕС и создать новый союз
Vito Vago
17:41
Вернуть ГДР со своей территорией и местом в ООН.
Spiegel: "Альтернатива для Германии" предлагает выйти ФРГ из ЕС и создать новый союз
Gamandril
17:40
Издатели наверное хорошо получают, но я имел ввиду именно тех кто в силиконовой долине в США работает. Те же Valve очень хорошо платят программистам, являясь издателем по сути. Учитывая тот факт, что ...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Gamandril
17:40
Получается владельцы Nvidia постигают дзен отказываясь от игр? Вот этот путь отказа от развлечений, концентрация - это восточные практики. На западе и у нас в частности так не принято - терпеть. Уже д...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Марио Сландер
17:37
Ты ?!
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
Vergo
17:35
Понятно, что за такую цену ожидать пропаянных ребер на теплотрубках не приходится... Хотя, так ли уж это дорого - применить пайку вместо опрессовки? Вместо покраски и прочих никчемных висюлек. Небось ...
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
Александр Сечков
17:35
Хорошо бы.
Рубль укрепится после стабилизации рынка — Минэкономики
Мефодий
17:28
Да он похоже свои телом торгует, в гейском клубе. Поэтому у него такая аватарка, говорящая, что он пассивный гей.
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Максим Собин
17:22
Интересные какие у людей полки! Я на своих разве что пыль найти могу
Пользователь Reddit нашел невышедшую RTX 4090 Ti на «полке с компьютерным хламом»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем