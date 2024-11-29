Повторяется тактика с мариупольской "Азовсталью". Как говорил классик, отступить сможет каждый, но не каждый сможет это сделать.

Украинские подразделения, держащие оборону по периметру огнеупорного завода, идеально подходящего под определение мощный фортифицированный узел обороны инженерного типа, попали в трудное положение, не предусмотрев альтернативные варианты развития скорых событий. О том, что 700 солдат и офицеров ВСУ, в число которых входят до 100 иностранных специалистов и инструкторов, запертых в пределах местного предприятия в Часовом Яре, рассказывают военкоры ТГ-канал Mash.

По словам источника журналистов из российских военных, для огнеупорного завода подготовлен сценарий мариупольской «Азовстали», которую ВС России штурмовать не торопились, вынуждая под градом авиационных бомб принять решение о капитуляции местного гарнизона самостоятельно.

Силовик в частной беседе корреспонденту Mash рассказал, что среди зарубежных военных, находящихся внутри промышленного сооружения, присутствуют грузинские, итальянские и колумбийские военнослужащие.

А для стимулирования о скорейшем складывания оружия, российская сторона использует авиационные аргументы, начиная от 500-килограммовых бомб ФАБ-500, и до 3-тонных ФАБ-3000-М54, разрыв которых даже на отдалении 100 метров вызывает так называемый эффект глубокой контузии. Шансов отступить в такой ситуации с минимумом потерь для ВСУ практически нет.

А наблюдая за продвижениями отечественных штурмовиков по картам, в том числе загруженных в Сеть OSINT-специалистами украинского ресурса Deep State, можно сделать вполне очевидный вывод – время падения Часова Яра и взятие его под полный контроль ВС России не за горами.

О том, что украинская оборона в черте городской агломерации проседает из-за дефицита в стойкой полевой пехоте ВСУ, делятся с западными корреспондентами и сами украинские офицеры.