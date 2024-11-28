После Часова Яра, придёт черед обороны ВСУ в Константиновке.

Российские штурмовые группы не только не были выбиты из ключевого участка украинской обороны городской агломерации Часова Яра – центральной части населённого пункта, но и продолжают успешные вылазки, постепенно выдавливая из места своего нового развертывания украинские отряды. Текущей оперативной обстановкой, которую явно не назовёшь позитивной для украинского Генштаба, озвучил военный ВСУ с полевым позывным «Мучной». Об этом рассказывается в публикации украинского сетевого ресурса «Страна.ua».

Представитель ВСУ отметил, что ударные отряды россиян смогли, во-первых, пробиться к важному в плане фортификационного укрепления местному огнеупорному комбинату, а во-вторых, навязали бои за высотные сооружения в центре города.

Бомбардировка позиций ВСУ в Часов Яре

Теперь балка между центром Часова Яра и Ступочками, бывшая до этого надёжным пунктом украинской обороны, уходит из-под контроля украинских подразделений, причём весомая часть последних стали отходить с ранее надёжно удерживаемых долгое время оборонительных рубежей.

И пройдёт ещё совсем немного времени, как зона переднего края выровняется, а Часов Яр фланговым маневром, какой был применён во время успешных наступательных действий на Угледар и Селидово, окончательно будет для ВСУ потерян.

Дальше по словам «Мучного», ВС России пойдут на важную в оперативном смысле Константиновку.