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"Орешник" при запуске с Дальнего Востока способен достичь большинства военных баз на территории США

Тот самый момент, когда правила игры меняются в пользу России.
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   Передовая российская гиперзвуковая система, способная быть запущенной по военным целям вооружённого оппонента практически с любой точки местности, где есть возможность проехать грузовому автомобилю, стала тем самым последним звоночком для противников России в мире, понимающим, что после 21 ноября произошёл тот самый глобальный сдвиг в игре под названием «расстановка сил». О том, что «Орешник» это не просто ракета, а самое плохое предзнаменование для стран Запада, рассказывается в свежей публикации Strategic Culture.

   Иностранные журналисты раскрыли, что актуальная БРСД россиян – есть тот самый легальный игрок, вступивший на поле и изменивший правила игры, если кто-то задумал поиграть в РФ в военные игры.



   Вашингтон, Брюссель как столица НАТО, и весь остальной Запад ещё не знают, что такое «Орешник», раз продолжают с каждым разом повышать градус эскалации и провоцировать Москву.

   Отмечается, что «Орешник» представляет собой «эмоции ядерного взрыва» и поразительную точность удара. А если колёсную пусковую установку переместить на Дальний Восток, то большинство стратегически значимых военных объектов США будут в его радиусе поражения.


Спутниковые снимки территории "Южмаша", атакованной сразу несколькими самоприцеливающимися ударными блоками российского "Орешника" на прошлой неделе.


   Под конец статьи авторы материала рассказали, что именно «Орешник» поразил цеха военного производства днепропетровского «Южмаша» 21 ноября, когда украинской ПВО лишь с большой досадой пришлось наблюдать, что такую ракету невозможно сбить имеющимися на вооружении средствами. А вчера, выступая в рамках казахстанских встреч ОДКБ, Владимир Путин заявил, что те препятствия, с которыми соприкасаются ударные части «Орешника», превращаются в пыль, даже если речь идёт о подземных бункерах.

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