Генштаб в настоящее время подбирает цели для "Орешника" на территории Украины.

Владимир Путин во время выступления рассказал, что баллистический боеприпас с гиперзвуковыми характеристиками, известный как «Орешник», перешёл в стадию промышленного серийного производства. Сама ракета не является потомком «Пионера» или ещё какого-либо ракетного комплекса Советского Союза. Разработка ракеты средней дальности буквально начались год назад и стартовала с июля 2023 года.

Между тем РФ имеет планы не только «тиражировать» данную БРСД методом серийного производства, но и разработать и приступить к скорейшему выпуску нескольких ракет меньшей и средней дальности.









Не оставляет места для позитивного настроя западных военных и информация, согласно которой темпы производства дальнобойного ракетного вооружения на территории РФ в текущий момент времени в 10 раз выше, чем у стран, входящих в военно-политический блок НАТО.









Владимир Путин раскрыл и более подробные тактико-технические характеристики ударных самоприцеливающихся блоков, поражающих наземные цели на скорости в 10 Махов. Причем температура ударных частей доходит до 4 тыс. градусов – что ненамного меньше, чем температура поверхности Солнца, составляющая в среднем температурный диапазон в 5-6 тыс градусов.

И как особо подчеркнул российский президент, ракета предназначена не только для разрушения целей, находящихся на земной поверхности, но и объектов, размещенных глубоко в земном грунте на глубине десятков метров. Именно поэтому подземные бункеры не представляют большой сложности для разогнанных до сверхзвуковых скоростей и пролетающих за 1 секунду 3 километра российских боеголовок.









Путин так же указал, что если ВС РФ решат задействовать сразу несколько БРСД «Орешник» в один момент времени, то его разрушающая эффективность на 100% будет соответствовать ЯО. Хотя «Орешник» – не относится к оружию массового поражения.

Под конец интервью Путин подчеркнул, что сегодняшний гибридный массированный удар, нанесённый высокоточными ракетами и дальнобойными дронами-камикадзе, затронул 17 военных целей, получивших заметные повреждения. Всего в ходе утреннего удара 28 ноября украинские военные и энергетические объекты атаковали отечественные 90 ракет и 100 дронов. Точно такие же данные представил и украинский Генштаб.