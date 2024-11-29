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Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна

Прямой предшественник Т-90 – Т-72Б вообще разработан в 1985 году, но это нисколько не мешает его потомку в виде Т-90М превосходно чувствовать себя на поле боя даже 40 лет спустя.
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   Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата" — современные российские танки, но их концепции и задачи на поле боя отличаются. Т-90М — глубокая модернизация проверенного временем Т-90, а ему предшествовал Т-72Б, тогда как Т-14 построен на новой платформе с применением самых современных технологий. Ниже — сравнение основных характеристик и причин, почему Т-90М может считаться предпочтительнее в определённой ситуации. А пока ознакомимся с историей Т-90 "Владимир".

   Российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией семейства Т-90, которое было создано на основе ещё более старого Т-72Б. В рамках обновлений Т-90М получил целый комплекс инноваций, которые сохранили его актуальность на поле боя даже в условиях современного конфликта высокой интенсивности. Благодаря сочетанию современных технологий, продвинутой защиты и мощного вооружения, этот танк продолжает оставаться конкурентоспособным и востребованным как в российской армии, так и на международных рынках.


История и модернизация Т-90М


Т-90 в 1992 году


   История Т-90 началась в 1992 году, когда СССР уже не существовал, и Россия нуждалась в недорогом, но эффективном танке для собственных вооруженных сил. Т-90 стал результатом улучшений Т-72, адаптированных под новые военные требования. Однако, с приходом в мир танкостроения новых угроз и технологий, базовой версии Т-90 стало не хватать для адекватного ответа новым вызовам, что привело к разработке более современных вариаций девяностой серии.

   Разработка Т-90М началась на рубеже 2010-х годов в рамках программы глубокой модернизации семейства Т-90. Первые образцы танка вышли в 2020 году, после чего активно начали поступать на вооружение Вооружённых сил России.


Оружие и огневая мощь


Пушка Т-90 и "Арматы" – 2А82-1М


- Т-90М оснащён модернизированной 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1М (точно такой как и у Т-14), заменившей 2А46М-5, которая известна своей универсальностью и высоким боевым потенциалом благодаря новым боеприпасам. 

- Улучшенная точность стрельбы: благодаря новой СУО танк способен эффективно поражать цели на более дальних дистанциях чем предшественник.

- Возможность использования широкого спектра боеприпасов, включая осколочно-фугасные, бронебойно-подкалиберные снаряды и управляемые ракеты: "Cвинец-1\2", "Вакуум-1\2". Есть и возможность использования управляемого ракетного вооружения посредством выстрела из штатного ствола.


БОПС "Свинец"


- Оснащение 12,7-мм пулемётом "Корд-МТ", способным атаковать воздушные и наземные цели, включая дроны. Сам пулемёт дистанционно управляем, позволяя вести огонь из пулемёта прямо из башни.

- Т-90М получил новую СУО "Калина", в которую интегрирован баллистический компьютер, лазерный дальномер и инфракрасные сенсоры.

- Каждый член экипажа оснащён информационными дисплеями, что улучшает координацию действий и быстроту реагирования на угрозы в реальном бою.


Защита и выживаемость


Т-90М с "Накидкой" и противодронно-противокумулятивным защитным блоком


Эффективная защита танка — одна из ключевых причин его актуальности даже в современных условиях.


Современная композитная броня

Т-90М обладает многослойной бронёй нового поколения с использованием инновационных композитных материалов, которая способна выдерживать воздействие как классических кинетических, так и кумулятивных снарядов.

Динамическая защита "Реликт"

На танке используется усовершенствованный комплекс динамической защиты "Реликт", который значительно превосходит более старую версию "Контакт-5". В отличие от "Контакта", "Реликт" эффективно справляется с боеприпасами, оснащёнными тандемной боевой частью, которые применяются для преодоления традиционной защиты.




Элемент скрытности

На Т-90М установлена система дымовой маскировки, которая снижает заметность танка в инфракрасном спектре, снижая риски поражения от вооружений, наводящихся при помощи высокой тепловой сигнатуры цели.


Двигатель и мобильность



Силовая установка

Т-90М оснащён современным двигателем В-92С2Ф2 мощностью 1130 лошадиных сил, что даёт танку большую мощность на тонну веса. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими версиями.

Мобильность

Максимальная скорость танка достигает 70 км/ч. При этом он обладает отличной проходимостью по сложным типам местности — как пустыням, так и болотистой местности и влажному чернозёму.

Дальность действия

Т-90М способен пройти до 500 км без дозаправки, а с использованием дополнительного запаса топлива — до 700 км. Это делает его универсальным для длительных боевых операций.


Стоимость и сервисное обслуживание


   Т-90М выгоден в плане соотношения цена/качество. В отличие от конкурентов типа американского Abrams или немецкого Leopard 2, его стоимость значительно ниже, что делает его массовое производство и использование экономически целесообразным.

   Кроме того, доступность запчастей и широкая сеть сервисного обслуживания в России обеспечивает меньшие затраты на поддержание боеготовности танка.


Конкуренция с зарубежными аналогами




Сравнение с Leopard 2

Т-90М уступает Leopard 2 в мощности брони, однако его вес ниже, что улучшает маневренность.

Благодаря динамической защите и управляемым ракетам танк способен эффективно противостоять более мощным, но менее мобильным танкам.

Сравнение с Abrams M1A2

Abrams превосходит Т-90М по защите и электронике, однако его эксплуатация значительно дороже.

Т-90М выигрывает за счёт меньшей заметности и высокой ремонтопригодности.


Плюсы и минусы Т-90М



Плюсы:

1. Современная композитная броня и динамическая защита. "Реликт" эффективно справляется с широким спектром угроз.

2. Мощное вооружение и универсальность. "Прорыв" использует как стандартные снаряды, так и выстреливаемые с помощью пушки управляемые ракеты.

3. Мобильность и подвижность: высокая скорость, маневренность и дальность хода на различных типах местности. Зарубежные танки менее проходимы.

4. Экономическая доступность: по сравнению с конкурентами Т-90М имеет низкую стоимость производства и эксплуатации.


Минусы:

1. Отсутствие полноценной активной защиты: танк уступает конкурентам, оснащённым системами типа Trophy или Iron Fist – танкам Merkava IV и Leopard 2A8.

2. Танк не такой массовый, как хотелось бы.

3. Меньшая защищенность корпуса в сравнении с новейшими зарубежными образцами, такими как Challenger 3 или Leopard 2A7.


   Резюмируя, Т-90М остаётся современным и актуальным образцом основного боевого танка. Его главная сила — сочетание адаптивности и простоты обслуживания, что делает его идеальным выбором для ведения как интенсивных конфликтов, так и продолжительных операций, требующих мобильности и экономической эффективности.


Выводы:


Т-14 и Т-90А на параде 2015 года в Москве. Источник изображения: bmpd.livejournal.com \ фотограф Андрей Крюченко


   Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата" — современные танки России, но их концепции на поле боя различны. Т-90М — обновление проверенного временем Т-90, а Т-14 создан на новой платформе практически с нуля и если и применялся в боях, то ограниченно. Причем сравнение "Прорыва" и "Арматы" не всегда будет в пользу последнего, несмотря на то, что между ними разница, если брать "стартовый" Т-90, практически 20 лет.

    У "Прорыва" с "Арматой" одинаковые пушки, но последний заметно превосходит по защищенности, располагая защитой "Афганит", необитаемой башней и бронекапсулой для экипажа. Но для длительного конфликта с равным по силе соперником на первые места выходят возможность по массовому производству и по простоте ремонта. Тут безоговорочно побеждает глубоко модернизированный Т-90. Не забываем, что Т-90М давно выпускается мелкими сериями, позволяя в случае полного уничтожения какого-то конкретного экземпляра заменить его на точно такой же только что произведенный. Сколько изготовлено "Армат" кроме первой партии, неизвестно. Плюс Т-14 настолько сложен и дорог в производстве, что за эти деньги буквально можно спустить с конвейера шесть Т-90М.

    Проще говоря, Т-90М — универсальный и массовый танк, который легко вписывается в текущие боевые доктрины РФ. Его относительная простота, плюс возможность дальнейшей модернизации делают его идеальным для современных конфликтов. Т-14 делает ставку на передовые решения, полезные при сетецентрических конфликтах, но последние лишь есть продукт голых теорий, ведь "высокотехнологичные" Abrams, Challenger-2 и Leopard-2 не помогли ВСУ одолеть ВС России на поле боя, потому что даже самый современный танк это не средство безоговорочной победы, а лишь инструмент более успешных действий, который сам по себе не поможет победить в сражении, затянутом на несколько лет.

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