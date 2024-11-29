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Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor

Перспектива и новаторство следующего технологического порядка – это точно не про современных китайских военных и гражданских инженеров.
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Что значит быть "истребителем шестого поколения" 

   Истребители шестого поколения — это будущее военной авиации, представляющее собой новый технологический скачок. Уже сегодня разработчики со всего мира стремятся создать боевые машины следующего поколения, которые смогут не только выполнять традиционные задачи завоевания господства в воздухе, но и интегрироваться в глобальные системы сетевого управления вооружённым конфликтом. Однако для того, чтобы самолёт с уверенностью можно было назвать представителем шестого поколения, он должен обладать рядом ключевых характеристик, выделяющих его на фоне истребителей пятого поколения, таких как F-22 Raptor, F-35 или Су-57.  

Американский "Раптор"

К числу главных признаков истребителя шестого поколения относят: 

1. Максимальная малозаметность. Самолёт должен быть почти невидимым для всех видов детекции — радиолокационной, тепловой, визуальной. Это включает передовые материалы и инженерные решения для поглощения сигналов.  

2. Искусственный интеллект. Интеграция ИИ для анализа тактической обстановки в реальном времени, автономного выполнения задач и управления вспомогательными средствами — например, роями дронов.  

3. Беспилотные возможности. Истребитель шестого поколения сможет функционировать как под управлением пилота, так и полностью в автономном или дистанционно управляемом режиме. 

Су-57 и тяжелый "Охотник"

4. Интеграция в сетецентрическое противостояние. Он должен выполнять роль не только боевой единицы, но и центра управления, координирующего работу других систем. 

5. Повышенная скорость и манёвренность. Возможность достижения гиперзвуковых скоростей (выше 5 Махов), сохраняя при этом управление и манёвренность.  

6. Оружие нового поколения. В арсенал должны входить гиперзвуковые ракеты, лазеры и другое передовое оружие, способное менять исход боя.  

    Все эти характеристики недостижимы без передовых технологий, многие из которых сегодня находятся лишь в стадии разработки. Ранее Китай заявил о разработке самолёта шестого поколения под названием "White Emperor" ("Белый Император"). Однако, насколько он соответствует указанным критериям? Ответ на этот вопрос требует анализа. 

    Работы над созданием гиперзвуковых летательных аппаратов начались ещё в середине XX века. Одним из первых проектов стал North American X-15 — экспериментальный самолёт, созданный в рамках программы NASA и ВВС США. Его целью было исследование полётов на экстремальных скоростях и высотах.  

Основные характеристики X-15:  

- Максимальная скорость: до 6,7 маха (7274 км/ч);  

- Максимальная высота: до 107 км (практически граница с космосом); 

- Двигатель: ракетный XLR99, работающий на жидком топливе;  

- Цель программы: изучить воздействие гиперзвуковых скоростей на конструкцию, системы управления и пилота.  

  Хотя X-15 не был боевым самолётом, он стал основой для развития гиперзвуковой аэродинамики и подтверждения возможности использования подобных скоростей.  

NASA X-43A. Беспилотник установил рекорд скорости в 9,64 Маха.

   В XXI веке эстафету подхватил проект NASA X-43 — беспилотного гиперзвукового летательного аппарата. Это был небольшой экспериментальный самолёт, устанавливавший рекорды скорости:  

- Максимальная скорость: около 9,6 Махов (12 144 км/ч);  

- Двигатель: прямоточный воздушно-реактивный двигатель (scramjet), работающий на принципе сжатия воздуха. 

   Оба этих проекта заложили фундамент для использования гиперзвуковых технологий в авиации, которые сегодня считаются одной из ключевых составляющих для истребителей шестого поколения. Несмотря на впечатляющие достижения в скорости и высоте полёта, X-15 и X-43 были далеки от полноценных боевых систем: их автономность ограничивалась экспериментальными задачами, а манёвренность и функциональность не позволяли использовать их в воздушных боях. Создание полноценных гиперзвуковых боевых машин остаётся сложнейшей технической задачей.  


Современные технологии РЛС и проблема полной невидимости 

Пример бортовой РЛС

   Одним из важнейших требований к самолётам шестого поколения является практически полная скрытность. Однако, несмотря на развитие технологии "стелс", достичь абсолютной невидимости невозможно, и вот почему: 

1. Развитие радиолокационных систем. Современные РЛС переходят на новые диапазоны работы, включая низкочастотные и сверхчувствительные квантовые локационные системы. Эти технологии позволяют фиксировать даже минимальные отклонения в радиосигнале, отражённом от самолёта. К примеру, "стелс"-технологии текущего поколения (такие как на F-35 или Су-57) нацелены на уменьшение заметности в высокочастотном радиодиапазоне, однако низкочастотные РЛС способны обнаружить самолёт, даже если он "невиден" для высоких частот.  

2. Тепловая сигнатура. Любой реактивный двигатель выделяет тепло, которое невозможно скрыть полностью. Современные инфракрасные датчики фиксируют разницу температур весьма эффективно. Даже с учётом применения охлаждающих технологий или специальных экранов для снижения тепловой заметности, полностью устранить тепловую сигнатуру не удаётся.  

Инфракрасная сигнатура современных истребителей

3. Бортовые системы самолёта. Использование радара на борту, систем радиообмена или навигации приводит к электромагнитному излучению, которое можно зафиксировать с помощью пассивных систем обнаружения.  

4. Детекторы взаимодействий с потоками воздуха. Современные РЛС могут фиксировать возмущения в потоках воздуха, вызванные перемещением самолёта. Это особенно актуально для гиперзвуковых аппаратов, оставляющих за собой явно различимые следы.  

   Таким образом, статус "невидимого" самолёта скорее условен и ограничен только определёнными диапазонами систем обнаружения.  

Выводы:

   И, наконец, приступим к исследованию "White Emperor" как истребителя шестого поколения. Китайцы на взлётно-посадочную полосу в Чжухае выкатили образец, больше похожий на силумино-пластиковую поделку, чем на реальный образец, способный летать. 

   Сначала посмотрим те признаки шестого поколения, которые кажутся вполне достижимыми уже в самом ближайшем будущем китайскими военными специалистами. Теоретически авиационными ракетами, демонстрирующими гиперзвуковой полёт, может поделиться Россия, передав Китаю "Кинжалы". Полностью беспилотное управление прямо сейчас не является чем-то фантастическим и недостижимым. Как и использование концепции сетецентрических сражений. Такой уровень присутствует уже сейчас в американской и российской армиях. Не удивишь и военным ИИ, который используется прямо сейчас в спецоперации на Украине даже в дронах уровня ДПЛА.

   А вот почему перед нами на AirShow China 2024 был представлен натурально макет, больше похожий на "-1 авиационное поколение", чем на что-то стоящее и перспективное, сейчас попытаюсь объяснить.

   Первоочередным признаком действующего образца 6-го поколения должен быть рабочий ГПВРД – вид реактивного двигателя, который работает на очень высоких скоростях, превышающих 5 Махов (более 6000 км/ч). В отличие от обычных турбореактивных двигателей, он использует прямоточные потоки воздуха, которые сжимаются за счёт скорости полёта, а не компрессором. Есть ли такой двигатель хотя бы в одной из стран мира? В публичной плоскости таких заявлений не поступало. Причем такой двигатель должен не просто быть, а быть вмонтирован в летающий образец. Поэтому просто "что-то", стоящее на выставке в Китае без соответствующей силовой установки – уж явно не истребитель шестого поколения. Да и не забываем, никакой электромагнитной пушки, как и, впрочем, портативного, но мощного лазера, специалисты КНР тоже не показали.

   Поэтому мы увидели лишь то самое "папье-маше", которое не летает и не стреляет, а лишь имеет "визуальные очертания" истребителя шестого поколения. Поэтому лет 20-ть у США и России есть, чтобы представить свои реально существующие вариации на тему будущего в боевой авиации. 

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Теги

боевая авиация airshow china 2024 истребитель 6-го поколения white emperor перспективные разработки
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swr5
10:58
"Самолёт должен быть почти невидимым для всех видов детекции — радиолокационной, тепловой, ВИЗУАЛЬНОЙ." Т.е. презентация должна быть такой - мы выкатили вам самолет, он тут стоит, но вы его не видите ...
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
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