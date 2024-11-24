Пользователи неоднозначно отнеслись к презентации китайского истребителя 6-го поколения "Белый император"

Выставочный образец истребителя Baidi B-Type На авиасалоне в Чжухае Китай представил концепт своего первого истребителя 6-го поколения под названием Baidi B-Type или "Белый император". Согласно докладу новинка будет способна работать как в атмосфере Земли, так и в ближнем космосе. Помимо этого истребитель должен соответствовать требованиям малозаметности (стелс), иметь современную авионику с искусственным интеллектом (ИИ), систему жизнеобеспечения экипажа для полётов на экстремальной высоте, обладать повышенными огневыми возможностями по сравнению с J-20 и быть способным поражать космические аппараты противника на низкой околоземной орбите.

Однако, пользователи сети и крупные СМИ оказались не слишком впечатлены "космической новинкой".

Так, некоторые считают, что представленный образец - это просто красивый макет и не более. Замечания о "нереальности" новинки относятся и к тому, что долгое время Китай использовал в своих истребителях (в том числе в J-20 5-го поколения) российские авиадвигатели. Baidi B-Type (вид сзади)

Многие пользователи сети отмечают "неказистые" и "квадратные" формы истребителя, а также "нестабильную аэродинамическую схему", что в теории не позволит китайской новинке летать в "воздушно-космическом" пространстве.

Кто-то даже усмотрел в Baidi B-Type "копирку с DarkStar". DarkStar'ов существует несколько. Один из них - это БПЛА, полёт которого состоялся ещё в 1996 году. Но на нашего "китайца" он точно не похож. БПЛА RQ-3 DarkStar Другая "Тёмная звезда" - это концептуальный гиперзвуковой истребитель, на котором летал герой Тома Круза в фильме «Топ Ган: Мэйверик». Его макет даже выставлен на всеобщее обозрение на военно-воздушной базе Эдвардс. Правда создавался он исключительно для фильма. DarkStar - макет, созданный для фильма "Top Gun: Maverick"

Также существует проект гиперзвукового самолёта-разведчика SR-72 Darkstar. По планам Lockheed Martin, первый полёт прототипа должен состояться в 2025 году. В отличие от своего предшественника SR-71, SR-72 сможет выполнять ударные функции, то есть станет «разведчиком-истребителем». Однако, в данном случае компания не представила даже макета. Всё, что есть - лишь неофициальные рендеры. SR-72 DarkStar (рендер)

Как бы там ни было, на данный момент ни одна страна не представила полностью работоспособный образец самолёта 6-го поколения, хотя заявлений, макетов и компьютерных моделей можно найти достаточно. Так что, возможно, не стоит сильно ругать и Китай. В любом случае, его стремление к развитию технологий аэрокосмической отрасли вызывает уважение.