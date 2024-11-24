Су-57, получивший в НАТО наименование Felon, является первым российским истребителем пятого поколения, разработанным компанией «Сухой» и единственным самолётом 5-го поколения российских ВКС. Он призван заменить устаревающие модели истребителей предыдущих поколений, таких как Су-35С и Су-30СМ3 и составить конкуренцию американским моделям, таким как F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Су-57 сочетает в себе передовые технологии малозаметности, высокую маневренность, мощное вооружение и продвинутые системы бортовой электроники, что делает его одним из самых перспективных боевых самолетов в мире. Даже при сравнении с зарубежными немногочисленными аналогами.









Работы над проектом начали в 2002 году в рамках программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Первый полёт истребитель совершил 29 января 2010 года. Серийное производство началось в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ). После обширных испытаний ВКС России получили первые серийные образцы в конце 2020 года.

А теперь рассмотрим почему Су-57 действительно относится именно к 5-му авиационному поколению, а не 4++, как вышеупомянутые Су-35 и Су-30.





Су-30 и Су-35







1. Су-57 спроектирован с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Его конструкция максимально оптимизирована для уменьшения эффективной площади рассеяния, так называемой RCS.

2. Композитные материалы, используемые в конструкции, составляют около 25% веса самолета и позволяют минимизировать свойство «зеркальности», что затрудняет обнаружение радарами, даже такими современными, как МРЛС AN/MPQ-53/65A, входящими в состав комплекса Patriot-3, так радарами AN/MPQ-64F1 – включенными в норвежский ЗРК NASAMS-2.

3. Узлы подвески вооружения размещены как внутри фюзеляжа, так и на внешних точках, что значительно снижает его радиолокационную заметность при выполнении боевых задач. Правда в последнем случае истребитель сильно теряет в своей малозаметности, но способен нести гораздо больше воздушного вооружения, чем при размещении оного во внутрифюзеляжном пространстве.









Аэродинамическая схема новейшего «Сухого» и её плюсы













- Особенности конструкции Су-57 обеспечивают отличную аэродинамическую маневренность:

- Форма авиационного планера оптимизирована для создания высоких подъемных характеристик.

- Элементы, такие как крыло с широкой стреловидностью и интегрированные воздухозаборники, улучшают его устойчивость и управляемость на высоких скоростях.

- Эффективное использование управляемого вектора тяги позволяет Су-57 выполнять сложнейшие маневры, такие как кобра Пугачева или динамическая петля, что расширяет его возможности в ближнем воздушном бою.

О том, что это не просто набор слов, наглядно демонстрируют кадры, заснятые очевидцами во время воздушной демонстрации в китайском Чжухае во время аэрокосмической международной выставки AirShow China 14.









Силовая установка и лётные характеристики





Сердцем Су-57 являются двигатели актуального поколения. Сейчас используется двигатель «117С» (или «АЛ-41Ф1»), но для новых серийных экземпляров разрабатывается двигатель второго этапа — «Изделие 30». Оной в виде полноразмерного макета был впервые публично показан в Китае на AirShow China - 2024.





Двигатель "второго этапа" АЛ-51Ф1





- Мощность и тяга: Двигатель обеспечивает сверхзвуковую крейсерскую скорость (без использования форсажа), что является одним из ключевых требований для истребителей пятого поколения.

- Управляемый вектор тяги: Возможность менять направление тяги обеспечивает превосходную маневренность.

- Повышенная экономичность: Новый двигатель позволяет Су-57 летать на больших расстояниях без дозаправки, что повышает его оперативные возможности.

- Су-57 способен поддерживать скорость выше 1,5 Маха без использования форсажа, что предоставляет тактическое преимущество при перехвате целей или уходе от ракет противника.













Бортовая система





Кабина Су-47





- Су-57 оборудован многофункциональной информационно-управляющей системой (МИУС), которая объединяет все бортовые системы управления, оружия и связи, делая самолет полностью цифровым.

- Интеграция искусственного интеллекта позволяет сократить нагрузку на пилота, автоматизировать некоторые боевые решения и повысить оперативность в бою.

- Су-57 оснащен радиолокационной станцией Н036 «Белка» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что обеспечивает:

- Дальность обнаружения целей до 400 км.

- Одновременное сопровождение до 60 целей с возможностью поражения до 16 из них.

- Высокую сопротивляемость радиопомехам.

- Важной особенностью является система бокового облучения, позволяющая обнаруживать цели даже за пределами углов обзора основного радара.

- Ещё одной инновацией является инфракрасная и лазерная система ОЛС-50, способная обнаруживать оппонента в условиях низкой видимости или при пассивной работе, то есть без включения радиолокации, что помогает сохранять скрытность во время боевых миссией в тылу оппонента.





Авиационное вооружение Су-57











Су-57 разработан с учетом применения как классического, так и перспективного вооружения. Поэтому способен использовать как управляемые бомбы (КАБ-250, КАБ-500 и КАБ-1500), так и передовые ракеты.

- Су-57 несет полный боекомплект современных ракет класса «воздух-воздух» – Р-77-1, Р-37М и Р-74М и «воздух-поверхность» – это ракеты Х-59МК2 и их позднейшая ревизия Х-69.

- Ракета комплекса Р-77М с дальностью до 200 км оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Она позволяет поражать как маневрирующие самолеты, так и малозаметные цели. И именно из-за этих ракет украинские F-16 находятся практически всё своё время пребывания на Украине в её западных пределах, боясь угодить под атаку таким сверхдальнобойным боеприпасом.





"Семьдесят седьмая"





- Су-57 приспособлен для применения гиперзвуковых ракет, таких как «Кинжал». Это открывает новые горизонты для уничтожения стратегических и защищенных целей – что много раз было продемонстрировано во время идущей на Украине российской спецоперации.

- Самолет оснащен встроенной автоматической пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм для ближнего боя.

- Применяет высокоточные бомбы и управляемые авиабомбы с лазерным, телевизионным и тепловым наведением.









- Су-57 предназначен для выполнения широкого спектра задач: ударов по наземным целям, завоевания превосходства в воздухе, разрушения стратегической инфраструктуры и уничтожения высокозащищённых объектов.:

- Благодаря сочетанию стелс-технологий и малозаметного оборудования Су-57 способен оперировать в глубоком тылу оппонента.

- Су-57 активно применяется с беспилотными летательными аппаратами, выступая в роли командного пункта для координации их действий. Такой случай был зафиксирован во время действий с тяжелым ударным БПЛА российской армии – С-70 «Охотник».





китайский J-35A – тяжелый истребитель пятого поколения, как аналог Су-57





Если сравнивать отечественный самолёт с зарубежными аналогами, то американский F-35 Lightning II проигрывает Су-57 в меньшей скорости и маневренности, что позволяет предположить, что F-35 проиграет в гипотетическом ближнем бою. Так же Су-57 эффективнее в борьбе со сверхдальними целями благодаря Р-37М.

Проигрывает российскому истребителю и F-22 Raptor. Потому что Су-57 превосходит F-22 по универсальности, так как способен лучше работать по наземным целям широкого спектра, как и задействовать гиперзвуковой «Кинжал», чем не может похвастаться «Раптор».

Подведя итог, мы можем прямо сказать, что Су-57 — это симбиоз передовых технологий, малозаметности, высокой маневренности и мощного вооружения. Его уникальные боевые свойства и достойные тактико-технические характеристики обеспечивают России роль самого настоящего флагмана в воздушных боях 21-го века.