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Madarator
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
Потому что вместе с самолётами нужно передавать и пилотов.

   Украина хотела бы получить больше иностранной истребительной авиации, но передача украинским военным лётчикам французских и шведских самолётов на текущий момент украино-российского противостояния не имеет чёткого смысла. С весьма осторожной оценкой желания украинских политических кругов потребовать от своих западных союзников дополнительных поставок военных ударных версий самолётов выступил высший офицер Нидерландов – Онно Эйхельсхейм.

   Нидерландский военачальник в беседе с корреспондентами Breaking Defense рассказал, что он не видит причин усиливать воздушную компоненту украинской авиации. По мнению командующего ВС Нидерландов, у украинской армии достаточно текущей современной техники, такой как истребители американского производства F-16.



   Командующий отметил, что для Украины сейчас первостепенно привлечение обученных пилотов, а не чего-то другого. Какой смысл для военного командования Украины в том, что в стране куда больше носителей авиационного вооружения, чем лётчиков, способных управлять такими образцами.

   Напомним, что несколько месяцев назад министерство внешней торговли и сотрудничества Нидерландов разрешило местным военным отправить в ВСУ двадцать четыре F-16. Часть из этих воздушных машин уже доставлена на Украину. Некоторые из этих самолётов отслужили 45 лет, о чем рассказали перед отправкой сами нидерландские военные.

#всу #ввс всу #ввс украины
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