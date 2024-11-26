Украинский Генштаб свои максимальные возможности давно растерял.

ВС России, несмотря на активное сопротивление противостоящих им ВСУ, продолжают продвигаться, конвертируя тактический успех в оперативно-тактический. И в самое ближайшее время, если украинские генералы не смогут придумать этому эффективное сопротивление, то такой важный для украинской обороны населённый пункт как Великая Новоселовка, будет охвачен в результате флангового продвижения передовых групп штурмовиков РФ. И как только это поселение падёт, с максимальной вероятностью ВС РФ направятся в Запорожскую и Днепропетровскую области. Такой негативной оценки ближайшего будущего ВСУ в наземных битвах придерживается Институт изучения войны.









Дальше ведущие специалисты ISW предположили, что успех армии РФ в итоге приведёт к падению украинской устойчивости на всём протяжении оборонительных позиций украино-российского противостояния.

Первую информацию о том, что для ВСУ сейчас крайне сложный период, в западной экспертной среде разместили военные аналитики издания Forbes, когда указали, что в окружении находится Президентская бригада украинской армии.