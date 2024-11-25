Как только посыплется окончательно Курахово, настанет момент для главного удара. И генштаб ВСУ знает об этом, но ничего уже сделать не сможет.

Военный журналист Александр Сладков разместил кадры объективного контроля, заснявшие прорыв российской штурмовой группы в центральную часть городской агломерации Курахово.

В комментариях указывается, что первой группой, сумевшей достичь ключевой точки в боях за донбасский город, оказалась 5-я бригада армейской группировки Юго-Восточного округа ВС России.









Дальше в дело вступили редакторы OSINT-канала LOSTARMOUR, сумевшие по специальной методике точно рассчитать, где разворачивалось само действо. Как оказалось, продвижение ВС РФ произошло в периметре улицы Победа.









А мы напомним, что украинский эксперт Стариков отводит украинскому Генштабу на отступление с Курахово в относительно безболезненном режиме срок до 5 дней. Дальше возможно образование оперативного окружения с непредсказуемыми негативными последствиями для остатков украинского гарнизона.









Сил же, для исправления ситуации и хотя бы её временной стабилизации у генералов ВСУ абсолютно нет: потому что угрожающая ситуация возникла не только на южном фасе обороны Донбасса, а и на некоторых операционных направлениях не меньшей важности – в боях за Купянск и в районе города Великая Новосёлка.