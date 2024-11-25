А отступить без приказа вряд ли получится.

Украинское командование слишком плохо продумало план последующих боёв за важный во всех смыслах населённый пункт Великая Новосёлка и теперь пожинает плоды своей военной близорукости. ВС РФ, вместо атаки в лоб на крупный оборонительный район, решили обойти усиленную фортификационными сооружениями местность со стороны. Теперь городская агломерация оказалась беззащитна лишь по той простой причине, что передовые отряды ВС РФ атакуют её по незащищенным флангам. В оборону городского пункта входят 17-я бригада НГУ, Президентская бригада и 48-й штурмовой батальон. И всем этим украинским силам крупно не повезло – в случае самого негативного развития событий их очень скоро окружат.

Как пояснили военные обозреватели Forbes, а чего украинский Генштаб ждал, решивший последовать советам Владимира Зеленского начать атаку на курское приграничье России. Теперь самые лучшие украинские бригады скованы далеко от места настоящего прорыва россиян, не в силах чем-нибудь помочь терпящим бедствие здесь отрядам ВСУ.

И именно из-за курской авантюры Зеленского южный фланг украинской обороны Донбасса так стремительно поплыл, дав упасть так быстро сначала Угледару, а затем Новогродовке и Селидово.

Как пояснили военные эксперты, Великая Новоселовка имеет великолепно выстроенные оборонительные порядки. Но они предназначены для сдерживания атак с южного направления, но никак не с северного и восточного. Отсюда и плачевные результаты для ВСУ, - рассказал экс-разведчик Эндрю Перпетуа.

И уже по сообщению отечественных военкоров, первые танки РФ завязали бои за город с восточного фланга, по другой отряд российских танков обходит н.п. с северного фаса.

Предполагается, что судьба Великой Новоселки предрешена – её попросту зажмут с обоих флангов и гарнизону ВСУ придётся с потерями отступить на иные позиции.