О довольно неудобных перспективах на поле боя в битве за Курахово украинской армии рассказал военный блогер, а раньше – действующий полковник СБУ, Олег Стариков.

Украинским подразделениям, действующим в Курахово и окружающим городскую агломерацию окрестностях, следует как можно быстрей перейти к активной фазе отступления. Если украинский Генштаб промедлит с отдачей приказа на отход, то находящиеся там подразделения с большой долей вероятности окажутся в окружении. О довольно неудобных перспективах на поле боя в битве за Курахово украинской армии рассказал военный блогер, а раньше – действующий полковник СБУ, Олег Стариков.

Эксперт пояснил, что сейчас крупный населённый пункт со всех сторон находится под контролем оперативного окружения российской армейской группировки. Пока часть из этих тисков армии РФ не плотны. Но так продлится ещё максимум пять суток. Дальше для ВСУ перспектива лишь одна – окружение с высоким шансом без возможности отойти на запасные позиции.

Ситуация в районе "кураховского полукотла"





Ситуацию могли бы спасти оперативные ресурсы украинского Генштаба, задействованные в Курской области, но их выход из российского региона до событий 20 января, когда должна произойти инаугурация Дональда Трампа – событие в политическом плане крайне тяжелое для Владимира Зеленского. Поэтому предполагается большой каскад вынужденных «перегруппировок» для ВСУ на многих операционных направлениях российской СВО.