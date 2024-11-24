Газа в европейских газохранилищах остаётся всё меньше, а бесперебойные поставки из России остаются под вопросом.

Газа в европейских газохранилищах остаётся всё меньше, а бесперебойные поставки из России остаются под вопросом. Эти два события могут стать причинами следующего энергетического кризиса, который покроет всю Европу.

И чем больше противостояние на полях сражений между Украиной и Россией, тем выше цена на газ. Последняя поднялась на 45% за 2024 год. И, хотя цены на топливо не такие высокие как они были в 2022 году, сегодняшняя их цена существенно выше. Так что энергетический кризис плавно перерастает в экономический, повлияв тем самым на экономическое благополучие обычных европейских граждан.









Не добавляет уверенности Европе и известия, что Москва находится в глубоком раздумье по поводу поставок газа в 2025 году в Европу, а где взять дешёвый газ, не знает и управляющий RWE AG – Креббер Маркус. По словам исполнительного директора немецкого энергетического холдинга, проблема газа в Европе, точнее его дефицит, с каждым днём наступления зимы будет звучать всё громче.

Ситуация заметно ухудшилась после того, как правительство США ввело экономические санкции против Газпромбанка – единственного крупного банка России, освобожденного от давления и осуществляющего платежи за отечественный газ. И хотя после таких действий Джо Байдена Кремль получит меньше доходов, но едва ли эта мысль греет европейцев, потому что российский газ продолжает поступать в некоторые государства Центральной Европы.

Поэтому давление на Россию текущей администрации Белого дома и последующий резкий рост цен на газ – это звенья одной цепи, сделали вывод руководящие аналитики Energy Aspects.