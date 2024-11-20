Штатам дальнобойные боеприпасы и самим нужны в случае обострения ситуации с Тайванем.

Пройдет ещё несколько месяцев, когда украинское государство совсем останется без баллистических тактических ракет ATACMS. Об остром дефиците дальнобойных управляемых боеприпасов американского производства в украинской армии специально для Forbes рассказал корреспондент издания Дэвид Экс.

Военный обозреватель выяснил, что декабрь и январь могут оказаться двумя полными календарными месяцами, когда в распоряжении ВСУ ещё будут несколько дальнобойных снарядов ATACMS. После мобильные платформы для запуска таких ракет – гусеничная M270 MLRS и колёсная M142 HIMARS, окажутся практически бесполезными, так как с наибольшей вероятностью вступивший в свои законные полномочия следующий президент США Дональд Трамп, вряд ли одобрит дополнительные военные поставки для украинской армии. Так же ожидается, что 78-летний политик отменит решение текущего президента Джо Байдена об одобрении использования дальнобойных управляемых ракет производства США Украиной.





Запуск в версии боеголовки ATACMS Block 1A





И как уведомил собственных читателей Экс, ВСУ всего получили порядка 50 ракет класса «земля-земля» ATACMS.

Напомним, что спустя два дня после публикации NYT о резонансном решении Байдена, Украина применила шесть ракет для ударов по российской Брянской области в минувший вторник рано утром. 90% ракет отечественными зенитными перехватчиками были безопасно обезврежены.