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Madarator
СNN: ВСУ отправили ракеты ATACMS по России спустя два дня после разрешения на атаку
50 ракет вряд ли помогут победить Россию, а вот разозлить Кремль многократно могут.

   Ракетные подразделения ВСУ атаковали земли РФ спустя двое суток после получения разрешения Белого дома на возможность таких атак. Об ударах оперативно-тактическими боеприпасами ATACMS российских территорий рассказывается в свежей публикации CNN.

   Американские журналисты рассказали, что Киева как можно быстрей торопился выполнить атаку по России, дождавшись 48 часов после официальной публикации NYT о судьбоносном решении уходящего с поста американского президента 82-летнего Джо Байдена.


Британский управляемый авиационный боеприпас Storm Shadow, содержащий компоненты американского производства, сбитый на российской территории. Байден так же разрешил Лондону использовать ВСУ такие ракеты для ударов по объектам, размещенным на российских землях.


   Ранее отечественное МО проинформировало, что Киев впервые произвёл пуск в направлении российских земель баллистических дальнобойных боеприпасов ATACMS, когда атаковал Брянскую область. По данным Министерства обороны, ВСУ запустили 6 ракет, пять из которых были успешно перехвачены, о шестой боеприпас получил повреждения в следствие воздушного перехвата зенитным снарядом ВС РФ.

   Ранее официально подтвердил решение Белого дома разрешить атаковать российскую территорию американским оружием озвучил помощник госсекретаря США Брайан Николс.

   Подобное решение Байдена может больно ответить самим Штатам, ведь у России есть масса возможностей ответить как симметрично, так и асимметрично, о чём в Пентагоне наверняка догадываются.

#инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу #cnn
Источник: edition.cnn.com
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