Натренироваться в успешных перехватах баллистических боеприпасов линейки ATACMS удалось как минимум ещё год назад.

Российские зенитчики и их наземные установки неоднократно принимали участие в успешных перехватах баллистических боеприпасов оперативно-тактического уровня, известных как американские ракеты ATACMS. Поэтому недавнее решение Белого дома, допускающее использование управляемых дальнобойных боеприпасов при атаках в глубину российской территории, не заставит спасовать отечественные расчёты ПВО. Вера в российских военных имеется у эксперта Василия Дандыкина.

В интервью для «Ленты» военный аналитик и отставной каптаранг российского флота сделал вывод по поводу американских ATACMS, назвав их достаточно изученными. Тем более движущиеся по баллистической траектории, воздушные цели видимы для расчётов ЗРК, следовательно, вполне сбиваемы. Тем более в ВС России имеется целый набор систем ПВО, от ближних до дальних, способных справиться с таким типом угроз.





Актуальные версии «Тор», «Бук» и С-300. Источник изображения: severnveter.ru







Предполагается, что отлично справятся с боевыми частями, запускаемыми украинской армией с пусковых платформ M270 MLRS и M142 HIMARS, следующие типы зенитных ракетных систем и комплексов войскового ПВО: от дальнего радиуса действия - ЗРК С-300В4 «Антей-300В4» и С-400 «Триумф», среднего 9K317M «Бук-M3» и ближнего 9К332 ЗРК «Тор-М2».

Помимо средств кинетического действия, на вооружении ВС России есть и средства радиоэлектронного подавления, способные если не полностью обезвредить, то существенно отклонить управляемый боеприпас США.

Ранее о том, что уходящий президент США Джо Байден всё-таки передумал и разрешил ВСУ использовать для ударов по территории РФ американские дальнобойные системы, первой из западных СМИ рассказала The New York Times.