Дорогостоящие истребители F-16 на службе в украинской армии вынуждены гоняться лично за российскими ракетами, а 10 боеголовок ATACMS совершенно бессмысленны в сдерживании армии РФ.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS – это совершенно не тот тип вооружений, который поможет не то что бы победить российскую военную машину, а хотя бы стабилизировать ситуацию для украинской армии. Но как раз есть неиллюзорно высокий шанс, что именно ATACMS приблизится в попадании список самого бесполезного вооружения американских ВС, отправленных в ВСУ. Такую негативную оценку высказал недавнему решению Джо Байдена дать разрешение официальному Киеву на нанесение ракетных ударов американским вооружением вглубь территории РФ экс-старший офицер армии США Дэниел Дэвис.

Во время беседы на канале Deep Dive бывший подполковник прямо сказал, что ранее Украина уповала на передачу F-16, но где теперь эти истребители? Гоняются вдали от передовых позиций за одинокими российскими ракетами, чем явно не приносят на максимальную пользу, на которую рассчитывали в воинствующем Киеве.









Точного такого же скептического мнения Дэвис и в отношении дальнобойных систем HIMARS, которые должны были поменять ход боевых действий, но не сделали этого: российская армия как наступала, так и продолжила это делать.

По итогу своей речи бывший старший офицер прямо сказал, что у Вашингтона и Брюсселя нет в запасе козырной карты, способной за мгновение поменять ситуацию на противоположную для ВС РФ и ВСУ. Инициативу на поле боя на 100% принадлежит отечественным штурмовикам, добивающихся успехов сразу на нескольких операционных направлениях. Украина проиграла вооруженный конфликт России. И чем раньше эту простую истину поймет Владимир Зеленский, тем будет лучше для него самого и дальнейшей судьбы восточноевропейской республики, заключил эксперт.