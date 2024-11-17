Дальнобойные версии снарядов с реактивным двигателем таких пушек способны пролететь 60 километров.

Армия КНДР передала своему ближайшему союзнику ракетные и артиллерийские комплексы большой дальности, что должно беспокоить множество стран, например военнослужащих Южной Кореи и в особенности, солдат и офицеров Украины. Так для последних не может быть более худшей ситуации, чем когда местные военные столкнутся со 170-мм САУ M1989 Koksan и установками 240-мм РСЗО М-1991 в российской Курской области. Именно эти дальнобойные артиллерийские системы будут противостоять зарубежным экземплярам гаубичной и пушечной артиллерии ВСУ, таким, как самоходки Krab, Archer и иные. Причем далеко не факт, что современные западные системы выйдут победителями из сражения с более старыми, но не менее эффективными образцами северокорейского ВПК, отправленными для помощи российским бойцам.

Артиллерийские стрельбы в Северной Корее 170-мм "Коксанов"

Так, корреспонденты Financial Times говорят, что Россия получила в виде непосредственной военной помощи 50 самоходных гаубиц М-1991, стреляющих только обычными снарядами без донного двигателя, на 40 километров. При использовании активно-реактивных боеприпасов, дальность артиллерийского выстрела таких установок достигает 60 километров, которые достижимы только для управляемых боеприпасов американского производства M982 Block IA «Excalibur» и Vulcano. Такие комплексы, передвигающиеся в зачехленном состоянии по железной дороге в сибирском Красноярске, были засняты местными очевидцами на камеру. Также сообщается о появлении в РФ глубоко модернизированных аналогов российского «Урагана» – систем залпового огня М-1991, способных стрелять в направлении оппонента корректируемыми в полёте реактивными снарядами.

Аналог американского HIMARS и российского "Урагана" – северокорейская РСЗО М-1991

И как поделился с западными журналистами сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне, Пхеньян кажется решился не только передавать России снаряды, но и отправить в качестве участников боевых действий свой воинский контингент, сражающийся вооружением КНДР. Именно такие действия КНДР помогут войскам РФ освободить Курскую область, уверен Майкл Кофман.

Длина ствола примерно 55 калибров. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"



И как пишет военный блог «Русское оружие» за авторством оружейного эксперта Евгения Даманцева, единственным минусом северокорейских 170-мм САУ, это низкая скорострельность и относительно невысокая точность.