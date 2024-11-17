Британский военный блогер рассказал, что в законодательных актах американского правительства б прописано, что незаконная программа создания ядерного оружия заслуживает лишь одной реакции – пакета санкций.

Если украинское военно-политическое руководство попытается возобновить свой собственный ядерный проект, то со стороны действующих властей США будет самым правильным решением ввести в отношении официального Киева серию санкций. О том, что заявления про «личное» ядерное оружие украинского государства, звучащие от украинских высокопоставленных чиновников это та самая игра, которая абсолютно не стоит свеч, поделился собственным мнением Александр Меркурис.

Британский военный блогер раскрыл свою позицию, подтвердив ещё раз, что в законодательных актах американского правительства буквально черным по белому прописано, что незаконная программа создания ядерного оружия заслуживает лишь одной реакции – очень большого пакета санкций.





Меркурис пояснил, что Киев прямо говорит, что ядерное оружие появится у ВСУ в том случае, если западные страны перестанут прислушиваться к заявлениям украинских топ-чиновников.

А мы напомним, что в британской The Times вышла свежая публикация, в которой на Украине «пообещали» за несколько месяцев создать ядерную бомбу аналогичную той, которой был уничтожен японский город Нагасаки 80 лет назад.