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Эксперт Михеев: Су-57 — один из немногих истребителей 5-го поколения с реальным боевым опытом
Противоборство F-22 и F-35 против уничтоженной ПВО бывшей Югославии и Ирака Саддама Хусейна серьёзным не считается.

   По словам Александра Михеева, Су-57 является одним из немногих самолётов 5-го поколения, имеющий реальный боевой опыт в условиях перенасыщения переднего края современными средствами ПВО. Такого опыта нет ни у американских F-35 и F-22, как и у других немногочисленных представителей актуальных версий истребителей. Своим мнением, почему Су-57Э один из лучших самолётов на рынке боевой авиации, поделился руководитель Рособоронэкспорта.

   Мужчина заявил, что Су-57 великолепно показал себя на российской спецоперации. Соответствующее заявление было сделано в рамках 14-го аэрокосмического форума в КНР. Так российский топ-менеджер похвалил отечественный тяжелый истребитель за широкий ассортимент управляемого ракетного вооружения и за превосходную электронную начинку, заранее предупреждающую лётный экипаж об угрозах обстрела зенитными ракетами или боеприпасами класса «воздух-воздух», запущенных оппонентом. Так же передовой истребитель практически невидим для сканирующих РЛС из-за высокой степени радиолокационной скрытности, что неоднократно было отмечено во время налётов на военные цели украинской армии.  

   Помимо ракет сверхсовременный образец ВКС РФ может быть оснащен и актуальными версиями авиабомб, такими как планирующий боеприпас УПАБ-1500Б-Э и гибридная бомба-ракета «Гром-Э1».

    И кроме широкого списка авиационного вооружения, Су-57 может похвастаться запредельной степенью воздушной маневренности, выполняя сложнейшие фигуры пилотажа, такие как элемент «Колокол» – для уклонения от ракет, наводящихся по радиолокационному следу.

#су-57 #рособоронэкспорт #airshow china 2024 #александр михеев
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