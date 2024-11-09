В воздушном сражении данный элемент используется для "исчезновения" с поля боя, когда оппонент использует ракеты с радиолокационным наведением на цель.

Российский Су-57 выполнил фигуру высшего пилотажа «Колокол». Кадры низковысотного полёта Су-57, выполненного в экспортном варианте, показал лётчик Сергей Богдан.

Взлет "Сушки". В качестве пилота лётчик-испытатель Сергей Богдан. Источник ТГ-канал "Военный осведомитель"

Высокоманевренный элемент был продемонстрирован на авиационном форуме AirShow China 2024 в китайском Чжухае. Интересно, что данная версия самолёта Т-50-4 оснащена двигателем первого этапа АЛ-41Ф1, позволяющему демонстрировать коэффициент тяговооруженности на уровне значений 1,14-1,15 кгс на 1 килограмм.

Вход в "Колокол"



Сделать можно и вполне вероятное предположение, что все элементы и фигуры высшего пилотажа выполнены были при заправке топливных баков не более чем наполовину от максимальной емкости – для демонстрации максимальных лётно-технических характеристик, о чем пишет блог «Русское оружие».

Выход из "Колокола"

И как пишет военный эксперт Евгений Даманцев, российский тяжелый истребитель пятого поколения зримо превосходит своих китайских собратьев по маневренным качествам – как легкий перспективный J-35A – примерный аналог американского F-35 Lightning II, так и более тяжелый J-20A, являющийся «копией» тяжелого истребителя Lockheed Martin F-22 «Raptor». Последние теряют возможности энергетического маневрирования при использовании скоростей выполнения сложных элементов, при достижении минимального порога в 0,45М. Тогда как российский «Пятьдесят седьмой» может эффективно маневрировать на малой скорости на трансзвуковых скоростях и скоростях порядка 0,65 — 0,85М. Что является зримым превосходством во время боевых ситуаций при выполнении маневров уклонения от зенитных ракет ПВО и противодействии воздушным ракетам класса «воздух-воздух».





В Китае на аэрокосмической выставке покажут и премьеру АЛ-51Ф1 или «Изделия-30», больше известного как двигатель второго этапа, отличающегося от своего предшественника АЛ-41Ф1 лучшей энерговооруженностью, экономичностью и повышенным эксплуатационным ресурсом силовой установки.